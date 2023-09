Santiago Segura impacta a sus seguidores mostrando cómo era con 116 kilos y revela qué secuelas sufre en su salud

Loading the player...

Santiago Segura ya había hablado en otras ocasiones sobre las graves consecuencias que tiene para la salud sufrir obesidad o sobrepeso: 'La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe', eran sus palabras para la agencia Europa Press hace unos años. Ahora, el director de cine ha querido rescatar unas impactantes imágenes suyas de hace 30 años cuando el actor llegó a pesar 116 kilos, y ha revelado además cuáles son las secuelas en su salud que acarrea a día de hoy. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

