Santiago Segura revela el problema de salud que padece y lo que le preocupa tras pasar por el hospital

Han pasado casi dos semanas desde que Santiago Segura provocara cierta inquietud entre sus seguidores tras compartir una imagen suya desde el hospital, donde aparecía aparecía tumbado y con rostro dolorido. "La inocentada de hoy... (por suerte, nada grave... espero)", decía el popular cómico y cineasta al respecto en ese señalado 28 de diciembre donde, precisamete, él no estaba para muchas bromas.

Para explicar esa situación que hizo saltar las alarmas, el actor y director de 58 años aclaró rápidamente que "solo ha sido una ecoendoscopia (y no se ve nada chungo, parece)", tranquilizaba. Se sometía por tanto a dicha técnica médica que permite obtener mágenes detalladas del tracto gastrointestinal y órganos adyacentes, como el hígado, vesícula biliar o ganglios linfáticos, entre otros.

Tras ese chequeo que se hizo en el Día de los Santos Inocentes, el humorista ha contado ahora que "afortunadamente, la prueba fue bien". Eso sí, desvela que "llevo tiempo con insuficiencia pancreática y me preocupa que no encuentren las causas del problema", apunta en declaraciones a Pronto, deseando que los doctores averiguen finalmente las causas de una afección que viene arrastrando.

"No me impide seguir trabajando, pero resulta bastante pesado tener trastornos digestivos y malestar de manera constante", añade el protagonista de la taquillera saga Torrente. Según los expertos, su déficit nutricional ocurre cuando el intestino delgado no puede asimilar los alimentos por completo debido a problemas con las enzimas y, a menudo, esto se desarrolla lentamente durante muchos años.

En lo profesional, Santiago Segura se mantiene igual de activo que siempre y actualmente trabaja en la cuarta parte de su exitosa franquicia Padre no hay más que uno, con vistas a su estreno el próximo verano. Además, tiene aún en cartelera el filme La Navidad en sus manos junto a Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella (La que se avecina). También representa sobre las tablas la obra El sentido del humor. Dos tontos y yo, acompañado por Florentino Fernández y José Mota.

En lo familiar, hace dos semanas el comediante celebraba el décimo cumpleaños de su hija pequeña Sirena, a la que definía entonces como un "pequeño garbancito que nos enamora a todos, siempre sonriente, feliz, alegre y soñadora". En definitiva, "un terremoto de energía que lleva una década entre nosotros", se felicitaba. "Cómo has crecido y evolucionado sin perder tu esencia. Te quiero infinito", le dcía a su niña de forma muy emotiva y cariñosa.

