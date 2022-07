Las claves del éxito de Santiago Segura: una comedia fresca en plena ola de calor Este viernes se ha estrenado 'Padre no hay más que uno 3' la divertida película familiar que bate récords de audiencia en cada una de sus entregas y cuenta con un reparto de lujo

Este viernes ha llegado a las salas de cine del país Padre no hay más que uno 3. Esta divertida comedia familiar, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, es la tercera parte de las locas aventuras del peculiar hogar encabezado por Javier. Esta vez la ficción, que batió todos los récords de espectadores y recaudación en taquilla en sus pasadas entregas, sorprende al público al estar ambientada en la Navidad. Todo un soplo de aire fresco si se tiene en cuenta que nos encontramos en julio y viviendo una de las olas de calor más insólitas de la historia de España. En esta ocasión el padre del clan enfrenta sus primeras vacaciones de Pascua soltero, se acaba de separar de su mujer Marisa (Toni Acosta), y, con ello, vienen distintos problemas a cada cual más enrevesado, a los que tendrá que lidiar sin la inestimable ayuda de la que era su esposa.

La temporada navideña entra con mal pie en su hogar, ya que, los niños, en sus habituales travesuras, acaban por romper una de las piezas del portal de Belén, algo, aparentemente, sencillo de solucionar. Sin embargo, la cosa se complica cuando descubren que es una figura de anticuario con un gran valor y difícil de sustituir. Un hecho que se agrava con los dramas de Rocío (Luna Fulgencio), la benjamina del hogar que es toda una artista, cuando se ve apartada a un segundo plano al hacer de pastorcilla en la obra escolar, en vez de su tradicional papel de Virgen María, y con el primer desengaño amoroso de Sara (Martina D'Antiochia), la primogénita que atraviesa la adolescencia, y ha roto con su primer novio. Un complicado rompecabezas que resolver al mismo tiempo que prepara todos los detalles para estas significativas fechas.

Por si todo esto no fuera poco, en su casa aparece un invitado sorpresa inesperado, su suegro. Lejos de poner paz a la situación, el señor traerá nuevos, y, muy divertidos conflictos a la casa, puesto que no hace muy buenas migas con Marisa (Loles León), la madre de Javier. Antonio Resines ha sido el elegido para ponerse en la piel de 'el abuelo'. El actor ha sido el fichaje estrella de esta entrega, un proyecto muy especial para él, no solo porque ha trabajado mano a mano con su gran amigo Santiago Segura, sino que también es su primera gran aparición en un largometraje de ficción después de haber ganado la batalla al Covid-19.

Sin duda, un reparto de excepción en el que también se encuentran las hijas del protagonista de Torrente. Un casting que se complementa con peculiares cameos, pequeñas apariciones protagonizadas por rostros muy populares, como 'El Cejas', que hará el papel del exnovio de Sara y Omar Montes, el cantante, que es parte de un triángulo amoroso, promete revolucionar a sus fans con este aparición estelar, que estará cargada del sentido del humor que le caracteriza, por lo que es un momento de risas aseguradas. Con todos estos ingredientes, a buen seguro, el éxito se volverá a repetir.