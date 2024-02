Santiago Segura celebra el 16 cumpleaños de su hija Calma: descubre la faceta más personal del cineasta

Loading the player...

Santiago Segura ha festejado un cumpleaños muy importante para él. No se trata del suyo propio, sino el de su hija mayor, Calma, quien ha soplado 16 velas. Para celebrarlo, el actor y director ha compartido algunas fotos de la infancia de su niña, además de un emotivo mensaje: "No me podía imaginar que tendría una hija tan maravillosa. No podía tampoco imaginar tampoco que esa niña que tan feliz me hacía cumpliría 16 años. Quiero seguir disfrutando de mi hija cada día sin imaginar todas las cosas maravillosas que están por venir. Dejaré que la vida me sorprenda (pero un poquito más despacio, si puede ser, por favor)", ha comentado. Sin duda, el cineasta es un padre entregado, pero ¿cómo es su familia? Dale al play y no te lo pierdas.

