Esta es la condición que le ha puesto la hija pequeña de Santiago Segura a su padre para participar en sus películas

Santiago Segura ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su última película, Vacaciones de Verano, en la que comparte reparto con su hija pequeña. No es la primera vez que la veremos en la gran pantalla, puesto que Sirena, de 9 años, ya ha participado en otras producciones, como en Padre no hay más que uno y A todo Tren, en la que también aparecía su hermana mayor, Calma, de 15 años. El director, productor y guionista cuenta con sus dos pequeñas para todo y la complicidad es más que evidente, como es normal, fuera y dentro del set. En cuanto a la televisión, Calma y Sirena también debutaron en el plató de televisión de El Hormiguero en 2019.

Las claves del éxito de Santiago Segura: una comedia fresca en plena ola de calor

Es la séptima película del director y guionista de Torrente en el que vamos a ver a padre e hija en la gran pantalla. Con el humor que le caracteriza, Santiago Segura ha comentado los requisitos que le pone su hija para participar en sus películas. A la pequeña le preocupan las frases muy largas, porque aún tiene dificultad para decirlas y así lo ha explicado el director: "Como su padre es director, es guionista y es todo me dice 'papá no tan largas que tiene tres líneas tal'. No, pero la verdad es maravillosa Sirena, aunque me da pena porque está creciendo y se hace mayor".

La hijas del actor son fruto de su relación con María Amaro, se conocieron durante el rodaje de Torrente, María es maquilldora y comenzó su carrera en el mundo del cine y de la televisión con 19 años, y desde el año 1998 mantiene una relación sentimental con Santiago Segura, aunque ella siempre se ha mantenido en un segundo plano. Su recorrido en el mundo del maquillaje la ha llevado a montar su propia escuela.

Las hijas de Santiago Segura debutan en el cine

La película se estrenará el próximo 6 de julio en cines. La producción cuenta la historia de dos amigos que pierden sus trabajos, interpretados por Santiago Segura y Leo Harlem que se ven obligados a aceptar un trabajo temporal como animadores en un hotel de lujo. Ambos divorcidos y a cargo de sus hijos, no pueden compaginarlo con sus nuevos trabajos y deciden ocultar a sus hijos en el hotel.