El dulce momento de Carles Sans, de Tricicle, en solitario a sus 68 años: conquista Madrid con una desternillante obra

Si hay un nombre ligado al teatro humorístico y a la comedia en nuestro país ese es el de Carles Sans. El integrante de la reputada compañía Tricicle, que fundó de la mano de los actores Joan Gràcia y Paco Mir a finales de la década de los setenta y que forma parte de la memoria emocional de España, atraviesa un dulce momento vital. A sus recién cumplidos 68 años, el catalán encara un exigente y emocionante reto profesional, en esta ocasión y tras cuatro décadas en silencio y como integrante del aclamado trío, en solitario. Deseoso por compartir divertidas anécdotas de su icónica trayectoria personal y profesional, desembarca en el madrileño Teatro Reina Victoria de Madrid con una propuesta vibrante y ocurrente basada en hechos reales que ha bautizado ¡Por fin solo! y en la que cuenta con la inestimable colaboración de su gran amigo y compañero José Corbacho, que ejerce, de igual modo que él, de director.

Carles, que este jueves ha asistido como invitado a la segunda entrega de MasterChef Celebrity para apoyar a los concursantes en una prueba y hablar de su aterrizaje en la capital, que se produce un año después de estrenar el mismo espectáculo en la Ciudad Condal "con el mismo vértigo e ilusión", donde reconoce que ha tenido una acogida fantástica, está exultante. Tras celebrar la premiere de ¡Por fin solo! rodeado de amigos, compañeros de profesión y populares rostros del panorama social este 13 de septiembre, una jornada que él tildó de "juicio inicial", se prepara para recibir con ilusión al que él denomina "el público triciclero, aquellos que nos han seguido siempre", pero que, en esta ocasión, podrá disfrutar de él en solitario. O no tanto, pues José Corbacho también tiene un importante papel en la obra.

"Con Corbacho trabajar es una delicia porque es un tío fantástico en lo personal. Me ha dado muy buenas ideas, me ha sugerido cosas y nos hemos entendido perfectamente. Ha sido una idea muy buena contar con él", reconocía hace 48 horas en el evento de lanzamiento ante los micrófonos de Europa Press. Desbordante de felicidad y con una imborrable sonrisa en su rostro, el admirado catalán reconocía que "después de tantos años con mis colegas" tenía ganas de tirarse a la piscina en solitario. Una decisión muy acertada y que le hace estar "muy contento porque es un espectáculo que funciona tanto, la gente se ríe tanto y yo me lo paso tan bien que no me esperaba yo esa propina profesional", admitía. "La gente se ríe entre cuatro y cinco veces por minuto, unas cuatrocientas veces por función", ha apostillado a su paso por el talent culinario de RTVE.

Incapaz de esconder la satisfacción que le produce estar encadenando éxitos a través de narrar sus propias vivencias y anécdotas, que es la base del show con el que arranca la presente temporada en el corazón de Madrid, ha agradecido abiertamente la gran aceptación que ha tenido. "Por muchos años que lleves, nunca sabes si vas a dar con la tecla. Afortunadamente, en mi caso, ha sido así y estoy en Madrid muy ilusionado", ha manifestado sin ocultar que siente "un subidón magnífico".

"Este es un negocio que depende de tantos factores incontrolables, que rara vez se acierta", reflexionaba horas antes del estreno en una columna de opinión para El periódico. Pero él lo ha vuelto a hacer gracias a una combinación de ingredientes capaz de acercar con maestría, impecable tacto y humor los aspectos más curiosos, muchos de ellos inéditos, de su pasado a una audiencia dispuesta a pasar un buen rato. Expresividad gestual, empatía, historias potentes y carcajadas es lo que promete Carles en este nuevo reto, obra que en su página web se define como "el espectáculo que todos los seguidores de Tricicle querrán ver porque se cuenta los entresijos de una compañía muy querida que ha hecho récord de público allá donde ha ido".