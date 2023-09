La importante ocasión que se perdió y su trabajo como ayudante de cocina: así se preparó Jesulín para MasterChef celebrity

Se enfrenta al que sin duda es un reto exigente, pero ¿quién dijo miedo? Jesus Janeiro vuelve esta noche a las pantallas con la segunda entrega de MasterChef celebrity 8, talent en el que tendrá que demostrar su evolución, buen gusto y habilidad en la cocina. El diestro no ha dudado en coger el capote para ponerse el delantal y enfrentarse a las duras pruebas de las que por ahora ha salido airoso (en el primer programa tuvo que cocinar una morena en la prueba de eliminación y su receta gustó a los jueces que ven en él potencial). No ha dejado de repetir que no teme a nada y que está dispuesto a ir a por todas, pues se ha preparado a conciencia para brillar en esta nueva aventura.

Así lo ha confesado recientemente detallando cómo ha sido ese entrenamiento intensivo y lo implicado que está en el formato. “Cuando te embarcas en esto sabes perfectamente dónde entras. Para ir a MasterChef tienes que estar preparado psicológicamente porque hay cambios brutales” reconoció Jesús a Vertele. Su entrenamiento ha sido intenso y no ha dudado en meterse en una cocina profesional. “Yo particularmente estuve un mes y medio trabajando en un restaurante tres días a la semana, cinco horas. Tenía nómina de ayudante de cocina. Pero claro, es verdad que cuando llegas a MasterChef las elaboraciones son diferentes, es otra historia”. En casa tiene también una buena maestra pues su mujer, María José Campanario, tiene muy buena mano para la cocina.

Entre las dificultades que encontró durante las grabaciones están el tiempo limitado y que se acercaran los jueces a hablar con él, lo que le desconcentraba mucho. Acostumbrado a lidiar con las opiniones ajenas, otra de las cosas que más le ha costado es compaginar su vida personal con las exigencias del espacio. “Si hay algo que me ha costado ha sido que estando en MasterChef mi hijo cumplió un añito y me lo perdí. Pero ha merecido la pena”. Jesús no es ajeno a los formatos televisivos pues ya participó en El desafío, otro formato en el que demostró su lado más fuerte.

¿Llegará algún otro programa? “Siempre y cuando haya algún reality que vea que me encaja, que me guste y pueda disfrutarlo, lo haré encantado” señaló al citado portal asegurando que se atrevería con Tu cara me suena pues ya canta mientras cocina (han sido varias las veces que ha entonado aquel Toda toda que tanto se recuerda). De momento su futuro pasa por enfocarse en volver a los ruedos, pues cumple 35 años como matador de toros y quiere participar en algunos festejos.

La segunda entrega de MasterChef celebrity 8 que se emite esta noche pone de nuevo a los aspirantes en apuros. La primera prueba consiste en elaborar una receta inspirada en un cuento infantil, con la dificultad que supone trasladar a un plato las emociones de una historia. Acompañan a los concursantes Luis Veira (del restaurante Árbore da Veira en A Coruña) y el exmiembro de Tricicle Carles Sans. La prueba de exteriores será en Jaén, donde tendrán que cocinar un menú inspirado en las tradiciones musulmanas y cristianas elaborado por el finalista de MasterChef, David Pascual.

La eliminación consistirá en un juego, concretamente el de las palabras prohibidas. Se dividirán por parejas y cada uno de los componentes del dúo tendrá que conseguir que el otro adivine los ingredientes que aparecen en unas tarjetas, con los que tendrán que cocinar. El truco está en que solo pueden usar gestos y pistas, pero sin decir el nombre del alimento ni ninguno relacionado. Para ayudarles (o despistarles) recibirán la visita del cómico Sergio Fernández El monaguillo y el exaspirante de MasterChef 11, Luca Dazi.