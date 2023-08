Olivia Molina reflexiona sobre la maternidad después de 12 años alejada del cine

Olivia Molina regresa al cine después de doce años sin haber trabajado en una película. La hija de Angela Molina regresa por todo lo alto con la cinta Mi otro Jon, de Paco Arango, en la que trabaja con Carmen Maura e interpreta el papel de su hija, y el filme La casa, de Álex Montoya, próxima adaptación cinematográfica de la novela gráfica de Paco Roca. No obstante, durante todo este tiempo alejada de la gran pantalla la actriz de Al salir de clase no ha dejado de trabajar. Obras de teatro (Perfectos desconocidos, Las amazonas) y series de televisión (La Valla, Amar es para siempre, Bajo sospecha, Luna, el misterio de Calenda...) se acumulan en su curriculum, además de una reciente colaboración en el mundo de la moda, en la que ha trabajado por primera vez con su madre y su hermana como embajadoras de la firma Hoss Intropia.

-Ángela Molina presenta a su hija María, una atractiva y estilosa joven de 19 años que debuta ante las cámaras



Olivia Molina regresa al cine con la película 'Mi otro Jon'

Todo ha sido posible gracias a haber podido conciliar su faceta laboral con la personal como pareja del también actor Sergio Mur y ser madre de dos hijos, Vera, a punto de cumplir once años, y Eric, de ocho. Olivia ha renunciado al glamour y a las alfombras rojas y ha optado por vivir una vida sencilla rodeada de su familia. "Es lo que me pide mi manera de ser y la familia que quiero construir. Es muy importante preservar ciertas cosas y poder elegir el tipo de vida que quiero. No me ha supuesto un sacrificio", asegura la nieta de Antonio Molina a la revista SModa de El País.



Con su pareja Sergio Mur, del que se enamoró en 2010 durante el rodaje de 'Física o química'



Vera y Eric, los dos hijos de Olivia Molina y Sergio Mur

Desde que es madre reconoce que tiene los sentimientos a flor de piel. Mi otro Jon es una película benéfica y todo lo recaudado irá destinado a la investigación del cáncer en niños y a los damnificados por el volcán de la isla de La Palma, dos realidades que la impresionan. "Cuando eres madre tienes el corazón fuera", reconoce. "La maternidad es una responsabilidad inmensa, cruda y hermosa. Algo tan grande que a veces sobrecoge. Tengo más capacidad de amar, pero también más miedos… me ha abierto una caja de Pandora enorme", subraya.



Olivia compagina la maternidad con su faceta como actriz

Olivia Molina y Sergio Mur se enamoraron en 2010 durante el rodaje de Física o quimica. A principios de 2012 anunciaron ilusionados pero con cautela el embarazo de su primer hijo después de haber sufrido un aborto un año antes. El 23 agosto de 2012 nació su primera hija Vera, una niña que en dos días celebrará su undécimo cumpleaños. Tres años después, daban la bienvenida a Eric, que venía a completar la familia y llenarla de felicidad en marzo de 2015. Son escasas las veces que hemos podido ver a Olivia Molina y Sergio Mur en su faceta más familiar con sus dos hijos, ya que ante todo tratan de que crezcan al margen de la popularidad de sus padres.