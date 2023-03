María Molina y otras hijas de ‘celebrities’ que vienen pisando fuerte en los últimos meses

Loading the player...

Hace unos días, Ángela Molina posaba con su hija María por primera vez ante las cámaras. La joven, de 19 años, es la menor de los cinco hijos de la actriz y es fruto de su segundo matrimonio con el empresario canadiense Leo Blakstad. Madre e hija acudían la semaña pasada a un acto junto a otra de las mujeres de la saga, Olivia Molina, en el que las tres ejercían como embajadoras de la nueva campaña de primavera-verano de la firma Hoss Intropia.

María Isabel, que ha heredero el atractivo y la personalidad de la protagonista de 'Carne trémula' o 'Las cosas del querer', vino al mundo el 7 de abril de 2003 en Ibiza, y en principio no va a seguir los pasos de su madre en la actuación. Esto es lo que contaba Ángela Molina ante las cámaras: "Va a empezar a estudiar Cinematografía el año que viene, pero para dedicarse a otras cosas. No, desde nuestro lado, sino desde el otro (tras las cámaras). A María le gusta mucho escribir y la dirección artística porque ha estudiado arte". Pero ella no es la única hija de 'celebrities' que viene pisando fuerte. Dale al play y descubre en este vídeo a las hijas de otras famosas actrices que darán mucho que hablar.

