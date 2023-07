Kiko Rivera recibe el alta y ya se recupera en casa tras ser operado del corazón

Después de cuatro días en el hospital, Kiko Rivera ha sido dado de alta. El DJ ya se recupera ahora en su domicilio 24 horas después de someterse a un cateterismo con el que solventar una afección cardiaca. Aunque esta práctica "era la opción con menos posibilidades", según él mismo ha contado, la intervención ha salido bien y todo ha quedado en un susto "después de la mala pinta que tenía todo". Tanto, que la tarde de este lunes ha salido del Hospital Vithas de Sevilla y ha sido fotografiado por las cámaras de Europa Press entrando a su casa, a la que se mudó hace dos años.

Vestido con una camiseta azul y pantalones cortos, Kiko ha salido del coche, en el que ocupaba el asiento del copiloto. Sin hacer declaraciones, ha accedido rápidamente a la vivienda mediante el garaje. Irene Rosales, que también ha optado por el hermetismo, se ha encargado de aparcar el vehículo, en el que iban sentadas en los asientos traseros sus dos niñas, Ana y Carlota, que nacieron en 2015 y 2018, respectivamente. Precisamente las pequeñas llegaron al mundo en el hospital en el que ahora ha estado ingresado Kiko.

Tras superar este bache de salud en el que considera que ha vuelto a nacer, el intérprete de Quítate el top, Tuboescape y Chica loca, ha asegurado que ahora "toca cuidarme al máximo y seguir siendo feliz con los míos". Comienza una nueva etapa para él en todos los sentidos, y es que este contratiempo ha permitido que llegue el esperado acercamiento con su madre, Isabel Pantoja, a la que ha agradecido públicamente que haya acudido a visitarlo. El inicio de sus tensiones se remontan a octubre de 2020, y aunque hubo una tregua justo un año después, coincidiendo con el fallecimiento de doña Ana, la madre de la artista, hasta ahora la relación seguía siendo distante.

Isabel Pantoja ha acudido estos días al hospital para estar cerca de su primogénito, quien también ha recibido la visita de Anabel Pantoja. La influencer hizo un alto en sus compromisos profesionales para estar al lado de Kiko, al que considera un hermano, y acompañar también a su tía y a Irene. Ella misma ha contado que nada más aterrizar en Sevilla se fue directamente al centro sanitario para ver a su primo y que al salir sus amigos le dijeron que una de sus maletas se había quedado olvidada en el aeropuerto, por lo que tuvo que regresar a la terminal para localizar su equipaje extraviado.

El contratiempo de Kiko parece que ha zanjado definitivamente los problemas con su madre, pero con su hermana no se ha producido ningún acercamiento. No tiene relación desde hace con Isa Pantoja, aunque la colaboradora televisiva sí ha explicado que está al tanto de la evolución del DJ porque habla con su progenitora y esta le comenta "todo lo que sabe". Durante su intervención en El programa de Ana Rosa ha explicado que no ha acudido al hospital "porque la última vez no fui bien recibida". Se refiere con sus palabras a la visita que hizo al artista cuando sufrió un ictus a finales de 2022.