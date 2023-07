'La Vecina Rubia' es intervenida de urgencia tras detectarle un carcinoma

Su forma de abordar ciertos temas, su particular sentido del humor y su original contenido han convertido a 'La Vecina Rubia' en una de las estrellas con más “brilli brilli” de las redes sociales. Oculta tras una máscara de "Barbie" no ha necesitado mostrar su rostro, ni perder su anonimato, para que sus casi 3 millones de seguidores confíen en ella, lean sus novelas, compren sus productos, sigan sus trucos de belleza, apoyen sus proyectos o se rían con sus bromas. Sin embargo, su último comunicado ha preocupado mucho a sus fans, quienes no han dudado en inundar "su buzón virtual" de mensajes de ánimo.

- Si te has quemado la piel con el sol, sigue estos consejos

- ¿Qué es el carcinoma basocelular que podría sufrir Hugh Jackman?

La popular influencer, que tiene la misma capacidad de hacernos reír que de derramar una lagrimita, ha señalado que recientemente tuvo que ser intervenida de urgencia tras una revisión dermatológica en la que le detectaron un carcinoma, un tipo de cáncer de piel en la parte alta del abdomen, aunque gracias a la detección precoz todo se ha quedado en un susto, tal y como ella misma ha recalcado.

"Entre esta primera foto que publiqué el otro día y la siguiente hay unos pocos días de diferencia, un buen susto, unos puntos de sutura y una experiencia que contar" comenzaba relatando 'La Vecina Rubia'. "El otro día tenía una cita médica. Cuando la vi en mi agenda, pensé que me venía fatal: tenía mil cosas que hacer, estoy terminando el tercer libro, mucho estrés…",continuaba la influencer advirtiendo que no siempre lo urgente es lo importante.

Y aunque estuvo a punto de no ir a la cita médica, 'la Veci' se lo pensó dos veces y aunque su cabeza le decía que “todo estaba bien” acabó apagando esas voces y siguió a su instinto. "Tenía una intuición que me decía que era importante. Cuando publiqué la foto, la había ampliado y me había fijado en la herida de mi tripa", así que puso rumbo a su revisión.

"A diferencia de la primera dermatóloga que me dijo, plenamente convencida, que no era nada; esta doctora no tuvo dudas de lo que era aquella minúscula, enana, insignificante herida que llevaba un año conmigo. Sin paños calientes, me dijo: 'Es un carcinoma'. '¿Pero benigno?' —pregunté, muerta de miedo. 'No hay carcinomas benignos'. Yo había ido sola a la consulta, no era más que una revisión, y por un momento me sentí muy pequeña. Tuve ganas de echarme a llorar, pero me contuve” ha señalado la influencer quien tan solo unas horas después estaba pasando por quirófano para someterse a "una cirugía de Mohs, una técnica que permite analizar casi al momento el tejido para saber si se ha extendido o no" tal y como ha detallado la propia 'Vecina'.

Con su experiencia, la influencer, quien desgraciadamente ha tenido que convivir con el cáncer, tras perder a su padre en 2018, ha querido recordar la importancia de acudir habitualmente a las revisiones médicas para evitar problemas mayores. "Solo puedo deciros que vayáis a todas las revisiones, que insistáis, que si tenéis una herida que lleva un tiempo con vosotras, os la miréis, que hay que tener muchísimo cuidado con el sol, que la vida son dos días y a veces nos regalan un fin de semana y que escojamos siempre las bragas más bonitas para vivir".

- Mónica Carrillo muestra su cicatriz un año después de sufrir cáncer de piel

- La reflexión de Mónica Carrillo después de su cáncer de piel: 'Toca ir aceptándose'

La popular influencer no ha perdido la oportunidad también de rescatar un mensaje que le mandó en un día a la periodista Mónica Carrillo, quien al igual que ella tuvo que ser intervenida de un carcinoma en aquella ocasión 'La Vecina Rubia' le decía: "Para la cicatriz del corazón, un poquito de tiempo para que se pase el susto; y para la de fuera Trofolastin". Un consejo que ahora ha utilizado ella misma.