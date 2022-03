La reflexión de Mónica Carrillo después de su cáncer de piel: 'Toca ir aceptándose'

El pasado mes de septiembre Mónica Carrillo, a la que estamos acostumbrados a ver presentando las noticias en Antena 3, revelaba que padecía un cáncer de piel, localizado en la nariz. "A principios de junio mi primera salida tras el confinamiento fue la visita al dermatólogo. El motivo: una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar me acompañaba desde hacía un par de meses. Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz. Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación", explicaba en mensaje que compartió con sus seguidores. Meses después de la noticia, la periodista comentaba en Newtral a Ana Pastor lo que significa a día de hoy vivir con una cicatriz en el rostro y añadía algunos datos nuevos sobre este suceso que le ha cambiado la vida: "Me lo trataron primero con nitrógeno líquido, pero nunca se curaba. Fue una gran sorpresa y te pones a prueba en todos los sentidos", comenzaba.

"Estaba localizado y es muy importante que no era un melanoma, era un cáncer de piel que ha podido salir por la exposición al sol antes de los 18 años. Yo me protejo mucho del sol, pero es posible que tu predisposición genética... Al estar tan localizado es raro que haya metástasis y que pueda pasar a otros órganos. En mi caso estaba bastante extendido y, aunque no había peligro de muerte, es algo que te puede afectar", comentaba la presentadora sobre su enfermedad. "A mí me afectó en lo personal y en lo profesional, tú lo sabes bien que has visto la herida", continuaba contándole Mónica a Ana. "Te das cuenta que todo esto es un proceso y a día de hoy pues se nota, toca ir asumiendo", añadía. "Es lo que hay. Hay momentos y la terapia te la tienes que hacer tú misma. A nivel profesional es verdad que nadie me ha dicho nada, pero en lo personal hay que ir aceptándote, como todo", aclaraba Carrillo.

Después de estar casi tres meses alejada de la pequeña pantalla, Mónica volvía el pasado septiembre a los informativos, donde Matías Prats, su pareja al frente del telediario de la edición de fin de semana de Antena 3 Noticias, le daba una calurosa bienvenida. "Nos alegramos mucho de que estés entre nosotros y nos quedan muchos informativos por hacer. Al menos hasta que te jubiles", decía el presentador a su compañera. Además, la periodista sorprendía hace pocas semanas con su aparición como invitada en Mask singer, donde cantaba en público por primera vez en su vida y donde pudo disfrutar de un momento único junto a los Javis, Arturo Valls, Malú y José Mota.

