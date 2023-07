El posado más especial de Esmeralda Moya junto a su padre enfermo de párkinson

Hace algo menos de dos meses, Esmeralda Moya saltó al primer plano de la actualidad por la emotiva carta que escribió para desvelar que su padre padece párkinson desde hace seis años. "Quiero parar esta enfermedad tan maldita que golpea sin piedad y de manera descarada contra los enfermos y familias. Deseo con todas mis fuerzas que frene, que se estabilice, que no avance, pero el tiempo corre como arena entre mis manos y es un dolor desgarrador", compartía la actriz con sus seguidores.

Consciente de que, de momento, no existe cura para esta enfermedad tan cruel, la actriz de Los Protegidos ha decidido exprimir al máximo el tiempo de calidad junto a su padre y ayer mismo le llevó a su primer photocall con motivo del estreno en Madrid de la nueva entrega de Misión Imposible. "¡Nos fuimos de estreno! Mi padre nunca había posado en un photocall y ha alucinado. Estreno de Misión Imposible. Gracias por acompañarme papi, aún tenemos que disfrutar a tope un montón de cosas" escribía Esmeralda en sus redes sociales.

Y es que, sin duda, estos están siendo unos días muy especiales para la actriz, ya que además de poder hacer un plan diferente con su padre, quien también sufrió un derrame cerebral cuando tenía 57 años, Esmeralda acaba de celebrar su primer aniversario de boda junto al piloto del ejército Jaime Llopis, padre de su segundo hijo, una niña llamada Amalia, de 2 años. La actriz también es madre de Bastián, de 10 años, nacido de su anterior matrimonio con el actor Carlos García.

Volcada por completo en el diseño de sombreros, los cuales vende a través de su web, la actriz combina este trabajo con su participación en la asociación de enfermos de párkinson de Torrejón de Ardoz, Madrid, a la que pertenece su padre. "Mi padre tiene mucha suerte, porque tiene a mi madre, me tiene a mí, se siente muy arropado, pero no todo el mundo está igual, desgraciadamente, y necesitamos voluntarios para cuidarles, para sacarles a pasear, para hablar con ellos y para hacer su vida más fácil" declaraba la actriz a ¡HOLA! recientemente.

Esmeralda, que ha definido a su padre como un héroe por su valentía y su manera de hacer frente a la enfermedad, no descarta dar un tercer nieto a su progenitor, pues como ha confesado le encantan los niños. "Sí, sí que me apetece. Me encantaría tener otro hijo" confesaba la actriz a nuestra revista.