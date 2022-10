La espectacular boda castrense de Esmeralda Moya con el piloto del ejército Jaime Llopis

"Celebrando el amor junto a mi alma gemela". Estas son las románticas palabras que pronunciaba Esmeralda Moya para describir la que era, sin duda, una de las fechas más inolvidables de su vida. La actriz madrileña ha celebrado por fin este sábado su boda con Jaime Llopis, algo que llevaban esperando desde hace más de dos años tras darse el 'sí, quiero' en julio de 2020 alejados de todos los focos y en la más estricta intimidad.

Como a muchas otras parejas, la pandemia había retrasado sus planes de organizar una gran fiesta y esta vez han podido resarcirse con creces. Protagonizaban un espectacular enlace frente al mar que, como no podía ser de otra forma, tenía un imponente aire castrense por la profesión que ejerce el novio. El piloto de caza y ataque en el Ejército del Aire se veía arropado en esta cita por sus compañeros, vestidos con el uniforme de oficial y espada en mano para hacer el paseíllo a los desposados en su camino al altar.

"Gracias a todos por llenar este día de momentos inolvidables. Os queremos. Abrazos y besos", ha comentado la intérprete de 37 años sobre esta jornada que seguro recordará para siempre. Aunque Esmeralda y Jaime ya eran marido y mujer, nadie les ha quitado la ilusión de un festejo que era lo más parecido a un cuento de hadas. Ella ha lucido para la ocasión un precioso vestido blanco con cuello y sin mangas de la diseñadora Rosa Clará, que favorecía por completo su figura mientras lo acompañaba con un ramo de flores y optaba por llevar el pelo suelto.

Él, por su parte, apostaba por un elegante chaqué negro donde colgaba en su solapa la insignia del ejército español. La actriz de series como 90-60-90: diario secreto de una adolescente o Víctor Ros ha visto cumplido su sueño con esta increíble ceremonia, que supone un paso más en la sólida relación que mantiene con su chico desde hace tiempo.

Padres de una niña de año y medio

El colofón a su romance lo pusieron tras el nacimiento de su hija Amalia en mayo de 2021, y así lo contaba la propia mamá tras salir del hospital donde había dado a luz: "Después de una semana ingresada vuelvo a casa. Como una rosa, sí, señores, porque llegué un poquito malita y he tardado un poco en ponerme buena", narraba la intérprete al tiempo que daba las gracias especialmente a todo el personal sanitario por cuidar de ella y de la niña.

Esmeralda también tenía aludía con mucho cariño a su marido, que "no me ha soltado la mano ni un segundo y es la persona que sé que daría la vida por mí... así me lo ha demostrado desde el primer día y esta vez más que nunca", remarcaba. Con la llegada al mundo de su pequeña, la actriz daba además una hermanita a su hijo Bastian de ocho años, nacido de su anterior matrimonio con el actor Carlos García (Homicidios, El Rey).

