Esmeralda Moya relata la dura enfermedad de su padre que 'avanza sin piedad'

Con mucha valentía y sinceridad, Esmeralda Moya ha vuelto a hablar del grave problema de salud que afecta a una de las personas que más quiere en este mundo. A modo de balance para cerrar el año, la intérprete madrileña explicaba que "para el 2023 pedí que la evolución de la enfermedad de mi padre no fuera a más y que avanzara muy lentamente. Por desgracia, la vida me sorprendió con todo lo contrario", decía este sábado con gran pesar en su perfil público.

Recuerda la actriz que su progenitor sufre los estragos del parkinsonismo, la conjunción de varios síntomas relacionados con esta afección como son la lentitud, la rigidez de los brazos y piernas, el temblor de reposo y alteraciones de la marcha. Una dolencia neurológica que, en este caso, "avanza y pisa fuerte como un gigante en medio del desierto. Sin piedad", ha señalado con resignación y tristeza.

"Y sí, aún con todo, doy gracias a la vida" ya que "el tiempo no me ha arrebatado aún a mi padre y sigue estando con nosotros", apunta la que fuera protagonista de Tierra de lobos y Víctor Ros. Cuenta además que en estos últimos doce meses ha podido "disfrutarle, cuidarle y quererle más todavía", incluido el hecho de "estar más con mi madre y luchar como dos leonas", apunta sobre el esfuerzo diario que implica una situación como esta.

Aclara Esmeralda que "quien me conoce sabe que siempre estoy con ellos, pero este año ha sido mágico por eso" ya que pudo pasar más ratos largos con los suyos. Eso sí, "cuando la gente me pregunta por cómo está, siempre digo que muy bien (aunque por dentro esté rota de dolor)", ha confesado. A su vez, lamenta en este sentido que haya personas que "me dicen la frase asquerosa: ¡Ay! yo veo que ha pegado un bajón".

"Por favor, cuando habléis con un familiar o amigo de alguien que padece párkinson no le compartáis vuestra opinión, porque no tenéis ni idea y no sabéis lo que vivimos en el día a día. Eso no ayuda, con esperar a escuchar la respuesta es suficiente", ha sentenciado la también bloguera de 38 años al respecto. En cualquier caso, "agradezco todo el amor y el cariño que he recibido y los gestos, por mínimos que sean, de los más allegados", añadía.

"Y a los que no habéis estado… pues sinceramente ya no hace falta que estéis. No os necesitamos y os lo digo con todo el amor", apostilla la intérprete. "Este año ha sido de un crecimiento personal inolvidable, donde he aprendido que a los padres hay que amarlos y respetarlos siempre, como ellos lo hicieron por nosotros", reflexiona la actriz, cuyos últimos trabajos han sido las series televisivas Los Protegidos: El regreso y Servir y Proteger.

Seguro que en este "amargo trance", como lo califica, Esmeralda Moya ha encontrado el apoyo incondicional de su marido y sus dos hijos a los que tanto adora. Casada con el piloto del ejército Jaime Llopis, el matrimonio tiene una niña en común llamada Amelia que nació en mayo de 2021. Al mismo tiempo, ella también es mamá de un jovencito de diez años de nombre Bastian, fruto de su relación anterior con el actor Carlos García (La verdad, Seis hermanas).

