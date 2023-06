Así es Sandra Barneda, la presentadora todoterreno que se atreve con todo

Mucho ha llovido desde que Sandra Barneda, de 47 años, se puso por primera vez delante de una cámara. Corría la década de los 90 y durante sus primeros años en la Universidad, la catalana decidió combinar sus estudios con algunos trabajos esporádicos. Hizo varios castings y logró algunos papeles secundarios en series como Al salir de clase, Javier ya no vive solo o Compañeros, sin embargo, a medida que sus estudios de periodismo avanzaban, el mundo de la interpretación se fue quedando en un segundo plano, pues su mundo era la comunicación.

Sin miedo a nada y con muchas ganas de comerse el mundo, Sandra formó parte de los informativos de TV3, 8TV, TVE e incluso la autonómica Telemadrid hasta que dio el salto a Antena 3 y su rostro se hizo muy conocido presentando las Noticias Fin de Semana junto al reconocido Pedro Piqueras. Así que, con 22 años, Barneda, natural de Barcelona, se instaló en Madrid dispuesta a explorar y sobre todo a aprender y a disfrutar.

Activa, risueña, cabezota y muy intrépida, Sandra continuó haciendo frente a todos los retos que se le ponían por delante, hasta que en 2009 aterrizó en Mediaset y allí instaló su campamento base, el cual no ha desmontado hasta la fecha, aunque sí que se ha tomado algún que otro descansito, televisivamente hablando, pues a su faceta de actriz, presentadora hay que sumar también la de escritora pues, la catalana tiene cinco libros en el mercado e incluso con uno de ellos, Un océano para llegar a ti, fue finalista del premio Planeta en 2020.

Presentadora todoterreno donde las haya, Barneda, quien actualmente vive en un piso de 200 metros en pleno centro de Madrid, fichó por Telecinco para presentar De buena ley, el programa diario que presentó durante cinco años, entre 2009 y 2014 y que combinó durante cuatro años con La Noria, tras la salida de Gloria Serra. Después pasaría a presentar Secretos y mentiras y El gran debate, que reemplazó a La Noria, y aunque este baile de un programa a otro podría haberle pasado factura, lo cierto es que Sandra logró convencer al público y a la cadena, que la colocó como sustituta de Ana Rosa Quintana en El programa del Verano durante dos años mientras Ana Rosa se encontraba de vacaciones.

Pero si hubo un programa que le llevó a consolidar su carrera, ese fue el de Hable con ellas, un espacio en el que se trataba la crónica social, y que le llevó a presentar programas de prime time como Gran Hermano, Gran Hermano Vip y Supervivientes y con ese rodaje, Mediaset la premio poniéndola al frente del reality La isla de las tentaciones. Sin embargo, y aunque ha acabado cogiéndole el gustillo a los realities a ella le gusta más la actualidad y el final de Sálvame ha sido la baza perfecta para colocar a la catalana al frente de Así es la vida, un programa de "última hora de temas de interés social y del mundo de los famosos, así como lo grandes eventos del verano", que Sandra presentara junto a César Muñoz, una de las nuevas caras de Telecinco.

"Es un reto grande y a mí me ponen los retos", aseguraba la presentadora durante la rueda de prensa de la presentación nuevo programa. "No me apetece ser la más simpática ni la más profesional. Me apetece estar y disfrutar. Estoy en un momento de disfrute" añadía Sandra quien este año se quedará sin vacaciones, algo que ha admitido que no le preocupa ya que tiene tres hermanos y dos de ellos no tienen trabajo actualmente, por lo que se siente una auténtica privilegiada.