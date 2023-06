Las imágenes que demuestran el saber estar de Pablo Urdangarin ante los medios en Ginebra

Loading the player...

Pablo Urdangarin no podía perderse la graduación de su hermana Irene el pasado fin de semana en Ginebra. Un acontecimiento que ha reunido a la familia y, por tanto, ha suscitado el interés de los medios de comunicación. Quien es un auténtico experto en el trato con la prensa es, precisamente, Pablo. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin siempre se muestra amable, cordial y educado ante las cámaras, y en esta ocasión no ha sido menos. Pese a la cantidad de reporteros que se acercaron a él y a su hermano Miguel para preguntarles por la graduación, él no perdió la sonrisa y comentó cómo habían vivido el evento. Además, se ha alzado como el mejor escudero de su hermana Irene, echándole una mano en sus primeras declaraciones en público. Dale al play y no te lo pierdas.

