¿Qué hay de verdad en la demanda que ha interpuesto Georgina Rodríguez a su supuesto compañero de trabajo?

Georgina Rodríguez nunca ha ocultado cómo empezó su relación con Cristiano Ronaldo: se conocieron y enamoraron cuando ella era dependienta de una tienda de lujo de la milla de oro de Madrid que frecuentaba el ídolo del fútbol y el flechazo fue casi instantáneo.

Así lo ha contado en numerosas ocasiones y también en su docuserie de Netflix Soy Georgina. Sin embargo, ahora, un supuesto excompañero suyo reconvertido en tiktoker y que se hace llamar Pablo Bone ha puesto en duda su relato haciendo que mucha gente se preguntará cómo fueron realmente los inicios de la pareja y provocando que su gran amigo Iván García, colaborador de Ya es mediodía e integrante de su pandilla denominada 'Las queridas' salga en defensa de su amiga, catalogando al supuesto dependiente de "cara dura".

El supuesto exdependiente ha asegurado a través de sus redes sociales, que coincidió dos meses con Georgina trabajando en la tienda madrileña y que ella y el futbolista no se conocieron allí sino en la noche madrileña, concretamente en la discoteca Opium, donde según garantiza este tiktoker, la influencer se sacaba un dinero extra como camarera.

"Ella se movía en ambientes de mucho dinero. Sí que es verdad que vivía en un apartamento muy pobre, muy barato, pero ella siempre quiso avanzar, siempre quiso crecer y cuando conoció a Cristiano fue su oportunidad del estrellato" declara Bone, quien en un video posterior da a conocer que Georgina le ha denunciado por difamación, calumnias y delito contra la propia imagen, algo que ha desmentido tajantemente Iván, íntimo amigo de Georgina.

"Este chico nunca ha trabajado en la tienda Gucci de Serrano" declaraba Iván García. "Además hay que tener morro para ponerse unos papeles en la mano y decir que te ha demandado alguien que no te ha demandado. Hay que tener caradura" señalaba el amigo de la influencer. "Lo que él pretende es que Georgina le denuncie porque es un fan y lo que quiere es conocerla" afirmaba el colaborador televisivo. "Pues ahora sí que te va a denunciar, pero no las vas a conocer que es lo que quieres. Gio no sabe quién eres y no lo va a saber nunca" sentenciaba el integrante del denominado grupo de ‘las queridas’