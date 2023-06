Cristiano y Georgina revolucionan la Gran Vía madrileña: las imágenes de la calle colapsada

Loading the player...

Son una de las parejas más populares del momento. Todo lo que tocan se convierte en oro y allá donde van, arrasan. Por eso, no es de extrañar que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hayan sembrado el caos en Madrid este jueves con su visita al hotel Pestana CR7, que el futbolista tiene en plena Gran Vía. Estuvieron allí con motivo de la presentación del nuevo proyecto empresarial del deportista, pero el evento dio para mucho. No solo zanjaron los rumores de crisis, sino que también colapsaron las calles al congregarse numerosos fans para saludar a Cristiano y Georgina. Dale al play y no te lo pierdas.

