El vídeo de Georgina Rodríguez bailando 'twerking' que demuestra que se atreve con todo

De pequeña bailaba danza clásica, pero ahora, a sus 29 años, Georgina Rodríguez no solo intenta no olvidar esta disciplina, sino que se atreve también con otros estilos. La hemos visto mostrando sus pasos de tango, de bachata y ahora ¡de twerking! La modelo e influencer, pareja de Cristiano Ronaldo, ha mostrado a sus seguidores cómo ha ido la primera clase. En el vídeo que ha publicado, Georgina aparece siguiendo las instrucciones del bailarín y profesor de twerk Jack Gómez, y parece que ella es una muy buena alumna, pues no se le da nada mal, e incluso se atreve con un poco de estilo libre. Dale al play para ver esta grabación, que está siendo muy comentada.