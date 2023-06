Cristiano reaparece con Georgina en Madrid y zanja los rumores de crisis: 'Juntos somos mucho más fuertes'

No hay crisis ni problemas entre ellos, todo lo contrario. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están tan unidos como siempre y así lo están demostrando en cada paso que dan durante su estancia en Madrid. El último de ellos ha sido la tarde de este miércoles, cuando la modelo ha acompañado al futbolista en el lanzamiento de su nuevo desafío empresarial. El astro portugés da un paso más en su amplio abanico de negocios con una firma de agua alcalina de la que es socio, Ursu. De este proyecto ha hablado en una charla muy divertida y amena que ha seguido con atención su gran amor, sentada en primera fila junto a su hermana Ivana, con la que ha tenido un bonito gesto.

Durante la intervención, en la que la periodista Irene Junquera ha ejercido como maestra de ceremonias, el jugador del Al Nassr de Arabia Saudí ha resaltado lo importante que es tener el apoyo de su pareja en cada desafío al que se enfrenta. "Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100%. Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes", ha asegurado. Unas palabras con las que queda patente que forman, con sus cinco hijos, el mejor equipo posible.

El acto se ha celebrado en el hotel Pestana CR7 que el deportista tiene en la Gran Vía madrileña, la principal arteria de la ciudad que se ha colapsado por esta esperada visita. Un caluroso recibimiento con el que Cristiano se ha mostrado muy agradecido ya que, según ha explicado, es un apasionado de nuestro país, con el que tiene un vínculo eterno. "Mi mujer es española, mis hijos también, tengo muchos amigos españoles... Espero vivir tanto en Madrid como en otros sitios de España en los que tenemos casa. Seguramente sea uno de los sitios donde viviré cuando acabe mi carrera", ha adelantado. Cabe recordar que fue en la capital, durante su etapa en el Real Madrid, donde su camino se cruzó con el de Georgina.

Consciente de que está en el último tramo de su carrera deportiva, una de las más destacadas de la historia del fútbol, Cristiano impulsa sus negocios con empresas que abarcan esferas muy dispares. "A veces es pasión, otras te juntas con la gente de tu confianza para elaborar una estrategia... No le cierro puertas a nadie", ha dicho al ser preguntado en qué se basa para poner en marcha una idea u otra. En este sentido reconoce que ocnfía plenamente en la gente que está a su lado, incluso cuando "soy un cabezota y quiero algo" pero me dicen que no.

En esta aparición, Cristiano ha estado también arropado por otras personas de su entorno como su cuñado Carlos García, pareja de Ivana; el periodista Edu Agurre, con el que formó una gran amistad durante su etapa en el Real Madrid y la mujer de este, Julia Martínez, que a su vez es íntima de Georgina. Con estos y otros amigos se muestran siempre muy generosos y les encanta ejercer de anfitriones tanto en su hogar, que ahora se encuentra en Riad, como durante las vacaciones y en otros planes familiares que hacen.

