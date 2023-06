Georgina, emocionadísima en la graduación de su hermana, recuerda sus duros comienzos en Madrid

Georgina Rodríguez ha vivido un fin de semana lleno de emociones. La influencer de 29 años ha viajado a Madrid para asistir a la graduación universitaria de su hermana mayor Ivana, a la que ha dedicado unas palabras llenas de orgullo y cariño. "Mi Shima licenciada. Aún recuerdo cuando te preparabas la selectividad y el día que recibiste la nota final. Una vez más has logrado lo que te propones. Que orgullo de mujer y de hermana, seguiremos inspirándonos y sosteniéndonos siempre".

La modelo también ha rememorado sus primeros años en la capital de España junto a Ivana, que no fueron nada sencillos porque sus orígenes son humildes y tuvieron que hacer frente a algunas dificultades económicas para poder alcanzar sus sueños. "Tus comienzos en Madrid, tu material de estudios pagado a plazos, tus interminables días de trabajo, de universidad y mil horas de metro, del que hacías tu lugar de estudio y tu comedor. Ha sido un camino muy largo, en el que hemos vivido los peores y mejores momentos de nuestra vida. Pero aquí seguimos, unidas y venciendo. Te amo Gaviota".

Ivana, por su parte, se ha mostrado muy agradecida por el apoyo incondicional de la empresaria. "Gracias hermana. Me has hecho llorar de emoción. Recordando lo duro que ha sido el camino para las dos y lo afortunadas que somos hoy. Seguiremos luchando siempre juntas". Y es que la cuñada de Cristiano Ronaldo no puede imaginarse su vida sin Georgina, su fiel compañera. "Eres la persona que más años ha estado a mi lado. Seguiremos venciendo, juntas, siempre. Gracias por ayudarme, esta graduación también es tuya. Te la dedico. Te quiero hasta el infinito y más allá".

