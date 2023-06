La prueba definitiva de que el éxito de Georgina Rodríguez no tiene fronteras La pareja de Cristiano Ronaldo es una de las mujeres más buscadas internacionalmente y asegura que para ella la familia es lo primero

Es un icono internacional y su éxito no deja de crecer. Aunque las cifras que rodean a Georgina Rodríguez parecen imposibles de superar, para la pareja de Cristiano Ronaldo no existen límites. No deja de sumar y su impacto carece de fronteras. Su nombre suena con fuerza a nivel internacional y, después de haber conquistado España, Italia y Reino Unido, los tres destinos que han sido su hogar y a la vez testigo de su meteórico ascenso, ahora triunfa también en Arabia Saudí. En Medio Oriente se instaló con su numerosa familia a comienzos de 2023 y durante sus primeros segundos en el país ya fue recibida como una estrella. Ahora que lleva medio año en Riad, da un paso más en su triunfo al protagonizar una entrevista en la edición árabe de Harper’s Bazaar en la que habla de familia, trabajo y popularidad.

La modelo ha conquistado Arabia, donde ha impulsado aún más su carrera. En este medio año que lleva como saudita ha prestado su imagen a numerosas campañas árabes y asume cada reto con la misma ilusión que el primero. Además, asegura que su trayectoria profesional se basa en tres pilares fundamentales: el respeto, las ganas y la profesionalidad. Fiel a su estilo y a sus principios, también tiene claro que sus pasos no pueden gustarle a todo el mundo y asume con total naturalidad las críticas, siempre teniendo en cuenta que la toxicidad no puede "dominar tu vida y tus sentimientos".

Vivir en Arabia ha permitido a Georgina y su familia conocer un país que define como el cielo en la tierra. Ha sido un cambio radical pasar de Europa al Medio Oriente, pero se siente muy afortunada con esta experiencia tan enriquecedora. Considera que conocer nuevas culturas te ayuda a crecer, abrir tu mente y ser más tolerante. Además, sus hijos ya están ampliando sus conocimientos aprendiendo árabe y haciendo amigos que, con toda seguridad, dejarán una importante huella en sus vidas. Con ellos organiza numerosos planes para conocer los rincones más destacados de su nuevo hogar, los ha llevado por ejemplo a divertirse al festival Winter Wonderland, y también ejerce de anfitriona con sus amigos, que son un gran apoyo.

El futuro más inmediato de Cristiano y Georgina sigue pasando por Riad ya que el jugador estará, al menos, una temporada más en su nuevo equipo. Pero cuando la carrera de Cristiano llegue a su fin, él mismo ha dicho que espera vivir en Europa. En Madrid, donde la pasada semana presentó junto a su pareja su nuevo proyecto empresarial de agua alcalina, el futbolista explicó que no descarta fijar su residencia en España ya que tiene casa tanto en Madrid como en otras ciudades.

Su familia, el motor de su vida

Para Gio, como la llaman cariñosamente en su círculo íntimo, lo más importante es la numerosa familia que ha formado. Junto a Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos que son su gran motor. "La maternidad te muestra qué es realmente el amor puro e incondicional y cómo amar a los demás sin fin", ha asegurado la modelo, que intenta siempre dormir en casa por muy lejos que sean los proyectos de los que forma parte. Y es que tener niños ha hecho que sus prioridades cambien, dejando sus necesidades en segundo plano para vivir enteramente volcada en Cris Jr, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Aunque está feliz por todas las posibilidades que le ha dado la popularidad, también echa de menos planes tan cotidianos como llevar a los pequeños al parque sin sentirse observada o sentarse en un banco.

