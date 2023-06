¡Sorpresa! Kiko Hernández se casa este fin de semana con Fran Antón

Lo habían avanzado desde el comienzo de la emisión de Sálvame de este jueves; una gran noticia, "la reina de las bombas", iba a ser anunciada en los siguientes minutos. Y así ha sido. Con el equipo de colaboradores del día al completo pendiente de la información que estaba por llegar y una expectación que traspasaba la pantalla, David Valldeperas, director del espacio televisivo, ha sido el encargado de comunicarla: Kiko Hernández se casa con Fran Antón. Una inesperada y sorprendente boda sobre la que ninguno de los protagonistas se ha pronunciado por el momento, pero que se sabe que se celebrará este fin de semana en la capital, entre el sábado 10 y el domingo 11 de junio.

Tal y como han confirmado desde el citado espacio de Mediaset, que cuenta los días para su adiós definitivo en la pequeña pantalla el próximo 23 de junio, el encargado de poner la noticia sobre la mesa de la dirección ha sido Miguel Frigenti, que fue el primero en recibirla: "Me quedé en estado de shock", ha confesado el tertuliano, que ha remarcado que, aunque "la confirmación por parte de Kiko no la tenemos", sus fuentes son más que fidedignas, todas ellas del entorno de Fran. Tanto es así, que, según Valldeperas, "nos ha llegado por varias vías y algunas personas que trabajan aquí también tenían esta información".

Mientras la ausencia del futuro novio en el plató ha sido la más absoluta protagonista, pues él pidió esta semana libre en el programa, las reacciones de sus compañeros no se han hecho esperar. "Es la noticia más importante en catorce años de programa", ha afirmado contundente Terelu Campos, cuya expresión facial evidenciaba asombro e incredulidad. Por su parte, Marta López, una de sus mejores amigas, ha lamentado profundamente, con las lágrimas inundando sus ojos, que Kiko no haya contado con ella para formar parte del día más especial de su vida: "Me alegro por él, pero lo estoy pasando mal porque, si es verdad, me he dado cuenta de que no tengo nada que ver con Kiko, me da pena", ha reconocido, al tiempo que ha subrayado que, pese a que de un año a esta parte no tienen la misma relación, nunca se hubiera imaginado que su inseparable amigo y padrino de uno de sus hijos "se fuera a casar y yo no estuviera en la boda".

Ante la importancia de la noticia, Belén Esteban, que se encuentra en Málaga, ha entrado vía telefónica al formato para ofrecer su punto de vista sobre el inminente enlace de su compañero y el actor: "Cuando me he enterado no me lo creía... Me ha extrañado que lo llevara tanto en secreto. Es verdad que ayer oí algo, pero no me lo creía", ha señalado, sin olvidar mostrar la gran felicidad que siente por Kiko, que atraviesa un dulce momento personal a sus 46 años. "Soy muy feliz, no le voy a poner nombre a nada", admitía hace días el televisivo, que siempre ha llevado su historia de amor con el intérprete en el más absoluto hermetismo: "Me he cansado de negarlo", puntualizó tiempo después de referirse a él como "un apoyo, un amigo que mucha gente mataría por tener".

La feliz pareja, que se conoció durante una obra teatral en la que trabajaron juntos, también ha celebrado una fiesta de despedida de solteros que, según asegura un confidente a Sálvame, tuvo lugar el pasado domingo en un hotel de Melilla, donde disfrutaron de exquisiteces gastronómicas en familia y con el código de vestimenta 'total white'. Por otro lado, las informaciones que ha trasladado Kike Calleja, también compañero del programa, apuntan que en dicha velada intercambiaron objetos con imporante valor y significado para ambos y que, al parecer, existen instantáneas que demuestran lo que sucedió: "Me lo ha dicho un amigo de la familia".

