Las lágrimas de Kiko Hernández al recordar una tierna anécdota de Mila Ximénez y sus hijas

Se mandaban mil audios de Whatsapp casi a diario y durante la pandemia la ya desaparecida Mila Ximénez y su compañero de programa, Kiko Hernández hablaban un día sí y otro también. Para Kiko, Mila era “ su amiga, su cómplice” es por ello que su fallecimiento el 23 de junio de 2021, víctima de un cáncer, dejara al colaborador totalmente destrozado. Ayer, con motivo del 14 aniversario de Sálvame, en el que se rindió un emotivo homenaje a Mila, quien dejo una huella imborrable en el programa, Kiko contó una desconocida anécdota sobre la enfermedad de su compañera, con la que logró emocionar a todos.

Con las lágrimas a punto de resbalarle por la mejilla después de que Jorge Javier le entregara un enorme tarro de purpurina, Kiko ha contado como durante el confinamiento su hija, Abril se “coló” en una de sus videollamadas con Mila y le preguntó si estaba malita: "Ella le dijo que sí y Abril se fue al baúl con sus cosas, cogió una purpurina y le dijo a Mila que para curarse tenía que echarse un poco en la frente".

Mila, quien por aquel entonces estaba más sensible de lo habitual, se puso a llorar y para que la niña no le viera colgó la llamada y llamó de nuevo a los pocos minutos. "Tenía toda la frente llena de purpurina y le dijo a mis hijas que lo iba a hacer cada vez que fuera a darse quimio y desde aquel momento siempre iba con la frente llena de purpurina", relataba Kiko, quien acabó llorando sin consuelo.

"A mí se me ha ido mi mejor amiga, no una, mi mejor amiga", decía Kiko Hernández, quien a continuación señalaba que a pesar de que muchas veces acababa “agotado” de lidiar con Mila, debido a sus enfados y a su pronto ahora la echa mucho de menos y le gustaría volver atrás. "Terminaba agotado y ahora termino agotado de no estar contigo" terminaba diciendo el colaborador.