La mujer de Rodrigo Rato habla por primera vez y confiesa cómo vivió la entrada en prisión de su marido

Rodrigo Rato (74) y Alicia González (48) han concedido su primera entrevista juntos. Se han sentado en el plató de televisión de Y ahora Sonsoles para promocionar el libro del exministro de Economía y Hacienda, Hasta aquí hemos llegado, donde narra todo lo que vivió tras su detención. Su mujer siempre permaneció junto a él en lo bueno y en lo malo por lo que también ha querido acompañarle en este momento tan importante para él: "Nos ha costado alguna tristeza volver a revivir todo esto", ha confesado.

Rodrigo Rato pasó del cielo al infierno. Fue vicepresidente del Gobierno y uno de los mejores ministros de economía de la democracia, según lo denominó Aznar. Además, tocó la gloria con su puesto de gerente del FMI, pero su decisión de volver a España para presidir Caja Madrid propulsó su caída, ya que poco después fue condenado a cuatro años y medio por el escándalo de las tarjetas black'. Su mujer siempre estuvo a su lado y le mostró siempre su apoyo, eso sí, nunca habló de lo ocurrido públicamente hasta este miércoles, 7 de junio.

Alicia ha contado que recibió la noticia del registro de su casa cuando estaba en la redacción del periódico donde trabajaba: "Se acercó el entonces redactor jefe de Nacional y me dijo que me fuera para casa. Cuando llegué tuve que pasar por medio de la policía, las cámaras y gente que había en la calle". E incluso, ha confesado que se sintió muy asustada: "Es un mundo que desconoces y no conoces los procedimientos. Yo insistía en verle todas las semanas para saber si era verdad que estaba bien". En su relato también ha desvelado que uno de sus mayores apoyos fue Rosalía, la mujer de Luis Barcenas: "Se acercó y me facilitó su teléfono. En ese momento en que estás tan perdido, yo se lo agradeceré toda la vida, esa mano tendida".

El 25 de octubre de 2018 fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Ahora, casi cinco años después, ha querido dejar por escrito cómo vivió ese momento tan complicado en el que los que le acompañaron en su éxito le abandonaron: "Nunca me arrepentiré lo suficiente de haber usado aquella tarjeta", ha confesado el exministro que ha desvelado cómo vivió su primera noche en prisión: "Haces lo que puedes". Rodrigo Rato le ha contado a la presentadora, Sonsoles Ónega, que es muy creyente por lo que una de las personas más importantes en prisión fue el padre Paulino. "Sabe inspirar en un entorno como el de la cárcel", ha expresado.

Su historia de amor

Durante años, el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y la periodista mantuvieron su relación en la más absoluta intimidad. Se casaron por lo civil y con total discreción en septiembre del 2015. Un enlace al que acudieron solo los familiares de ambos y sus amigos más cercanos. Se conocieron cuando él era ministro de Economía y ella trabajaba en el gabinete de comunicación dicho Ministerio. Por aquel entonces, él seguía casado con Ángeles Alarcó, madre de sus tres hijos Ángeles (31años), Ana (26 años) y Rodrigo (23 años).

