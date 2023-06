Anna Padilla se sincera: 'Os hablo un poquito de mi historia con la ansiedad generalizada'

Anna Ferrer Padilla está viviendo un gran momento. A sus 26 años, triunfa al frente de No Ni Ná, la firma de moda y complementos que ha creado junto a su madre, Paz Padilla, y mantiene una sólida relación con el empresario Mario Cristóbal, a quien define como "la persona más buena y más noble que conozco". Sin embargo, no todo es perfecto en su día a día y ha querido sincerarse con todos sus seguidores sobre el trastorno de ansiedad generalizada que padece desde que era tan solo una niña. "Recuerdo haber tenido ansiedad muchas veces de pequeña, me vienen imágenes de momentos, pero no era consciente", ha comenzado diciendo. "La primera vez que fui consciente de lo que me estaba pasando, de que estaba teniendo un ataque de ansiedad y le puse un nombre, fue en el verano de 2018 en un viaje a Formentera con mi madre", ha continuado.

- Ansiedad vs. trastorno de ansiedad generalizada: en qué se diferencian

La 'influencer' ha confesado que no se encontraba "nada bien" en aquel momento y que tuvo su primer ataque de ansiedad mientras viajaba en moto. "Yo iba de paquete y empecé a sentir muy mal. No veía, se me dormían las manos y la boca y entonces fue cuando mi madre me dijo: 'Vale, esto es un ataque de ansiedad, no te preocupes, te voy a llevar a terapia y vas a estar bien'. Y así fue", ha recordado.

Anna comenzó a ir a terapia, algo que no era nuevo para ella. "Creo que era la tercera vez que iba al psicólogo. Las otras veces me había llevado mi madre de pequeña, cuando mis padres se separaron, cuando me mudé a Madrid... Mi madre quería que un profesional me ayudara a gestionar esos cambios en mi vida, cosa que le agradezco muchísimo", ha reconocido.

En aquellas sesiones comenzó a trabajar con su ansiedad y a desarrollar herramientas que a día de hoy le siguen ayudando. "Ahora mismo no recuerdo la última vez que tuve un ataque de ansiedad, lo cual significa que estoy muy bien, pero creo que la ansiedad ni se cura ni se supera, simplemente aprendes a vivir con ella, a gestionarla, a entender tu cuerpo y a conocerte mejor", ha destacado. De hecho, en estos momentos está sintiendo cierta ansiedad, "no mucho pero lo justo para tenerme un poquito desmotivada, un poquito apática, sin ganas de hacer demasiados planes y creo que sé el motivo, con lo cual eso es maravilloso porque ya sé por donde ir". "Ahora no es nada, pero sí que he estado muy mal en otros momentos, es horrible, yo no recuerdo haber estado tan mal de salud como ese verano de 2018", ha matizado.

- Consejos para relajarte rápidamente si sientes ansiedad

- El susto de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3: sufrió una parálisis por estrés

"La ansiedad, supongo que me entenderéis los que la sufrís, te puede venir por un motivo en concreto o por cualquier cosa que no sabes reconocer, te puede dar en el momento preciso o te puede dar en un concierto con tus amigas cuando te lo estás pasando muy bien y no sabes entender por qué te está dando en ese preciso momento, y así es la ansiedad. No soy psicóloga ni muchísimo menos, pero así es como yo lo sufro", ha añadido.

Antes de despedirse de sus seguidores, Anna ha compartido las herramientas que utiliza para calmar su ansiedad: "En mi caso lo que me va bien es hacer deporte, pasar tiempo de calidad con mis amigos y mi familia, pasar tiempo sola, escuchándome, hablándome bien, tratarme bien, en definitiva, dedicarme tiempo de calidad".