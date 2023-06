El susto de Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3: sufrió una parálisis por estrés

No hay mejor motivación para los aspirantes a MasterChef que ver en las cocinas a un concursante que pasó por ellas y ha alcanzado su sueño. Carlos Maldonado, de 32 años y ganador de la tercera edición del talent, llevó una de sus recetas a los concursantes para que la replicaran, utilizando, eso sí, no los ingredientes originales si no otros similares. Durante este regreso al concurso que le vio nacer como chef de éxito, Maldonado ha hablado sobre los proyectos en los que está inmerso y sobre la importancia del descanso cuando se trabaja a un nivel tan exigente como el suyo. De hecho a él el estrés le pasó factura provocándole un gran susto de salud hace algunos meses, del que afortunadamente se ha recuperado.

El concursante, que dio un giro radical a su vida tras su paso por el talent, sigue volcado en su restaurante Raíces, el primero de un concursante de MasterChef que obtiene una estrella Michelin y que además ha sido elegido como el mejor de España por la revista Club de Gourmets. Ha montado además un negocio de hamburguesas llamado El círculo y está al frente de su Fundación Raíces, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en un proyecto solidario de desarrollo sostenible, económico y social. Su último plan es su propia escuela de hostelería llamada Semillas, con la que trata de ayudar a jóvenes en situación de exclusión social para que encuentren un trabajo en el sector.

Una lista de ocupaciones que le pasó factura pues, como él mismo contó en la última entrega de MasterChef, sufrió tanto estrés que tuvo una parálisis facial. “Se me caía la baba, se me durmió el pie y todo” reconoció. Explicó que fue su intención de controlarlo todo la que le acabó provocando este problema por lo que destacó la importancia de confiar en las personas que trabajan alrededor. “Quería llegar a todo, sacarlo todo adelante por mí mismo… Hay que confiar más en el equipo, que son los que hacen esto posible. Hay que aprender a delegar, aunque sea complicado” aconsejó.

Un documental en el que repasará su trayectoria

El 3 de junio de 2015, hace exactamente siete años, Carlos Maldonado se convertía en ganador de la tercera edición de MasterChef. El aspirante se había ganado el cariño de la audiencia con su naturalidad, su humildad y su esfuerzo, cualidades que demostró a lo largo de todo el talent. Esta simpatía no hizo más que aumentar con el tiempo y sus sucesivas apariciones en televisión (formó parte de otro programa titulado Cocineros al volante) le consolidaron como uno de los ganadores más recordados de este formato. Ahora su historia se ha convertido en un documental de TVE llamado precisamente así, Raíces, que explora el camino que ha recorrido este talaverano hasta el podium de la gastronomía.

En este proyecto se recorre la vida de Maldonado que tuvo, como se recuerda, una infancia difícil. Un accidente de moto le hizo reflexionar y cambiar, un giro que le llevó a los fogones. Un esfuerzo por superarse y crecer en el que su familia ha sido su trampolín. “Tengo una familia ejemplar. Tengo unos padres que se han dejado el alma por nosotros, hemos crecido unidos, hemos crecido en un entorno muy agradable, rodeados de campo, rodeados de animales, rodeados de cariño, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo se respiraba amor en esa casa” asegura el chef en el montaje. En este equipo de éxito su mujer Ruth Jiménez, junto a la que ha estado toda la vida, es fundamental.

Carlos y Ruth, que es enfermera, protagonizaron una boda de ensueño en junio de 2017. Unos meses antes, en febrero de ese mismo año, la pareja daba la bienvenida a su primer hijo, que se llama también Carlos. “Le veo dos horas al día, si le veo. Le suelto en el cole, eso sí. Pero tengo que compartir más cosas con él” contaba en uno de los capítulos del documental. Sobre el carácter de su pequeño, ha contado: “Esa sonrisa continua. Realmente, ahora mismo, es un niño con mucha cabeza, un niño bastante peculiar, pero muy inquieto también. Es lo que a mí me da miedo, que salga al padre” reconoció entre risas en declaraciones a TVE.