El DJ Michael Bibi de 32 años, referente artístico de Ibiza, anuncia que padece un extraño cáncer 'No sé lo que me espera', ha declarado desde el hospital donde está ingresado

El DJ Michael Bibi, de 32 años de edad, ha sido diagnosticado con un extraño cáncer llamado CNS Lymphoma. Ha sido el mismo artista quien lo ha anunciado a través de sus redes sociales, desde donde cuenta que tras el descubrimiento de su enfermedad ha sido ingresado con urgencia para comenzar el camino hacia su curación. El londinense ha sentido tener que transmitir esta mala noticia a sus miles de seguidores: "Hola mundo, escribir esta publicación es difícil... la semana pasada me diagnosticaron linfoma del SNC. Un cáncer muy raro que afecta el cerebro y la columna vertebral. Desafortunadamente, se está moviendo rápido y tengo que quedarme en el hospital y comenzar el tratamiento de inmediato", explicó el músico.

El cáncer que le han detectado se trata de una extraña variante de esta enfermedad en la que se forman células malignas en el tejido linfático o en la médula espinal y debido a la rapidez con la que se ha esparcido. Pese a la gravedad del diagnóstico, el joven ha querido transmitir a sus seguidores calma, ya que se encuentra "con fuerza" y esperanza para afrontarlo: "Escribir este mensaje no parece real y lamento las malas noticias. No sé lo que me espera, estoy cansado pero sé que soy fuerte y no dejaré que esto me venza. Volveré más fuerte para todos ustedes", publicó.

Miles de mensajes de ánimo

Su publicación se ha llenado rápidamente de comentarios de apoyo y mensajes de cariño de sus fans y de otras figuras de la industria como Tiesto, Steve Aoki, Alan Fitzpatrick, Nuno Lopes y muchas personas anónimas que han querido dejar sus mensajes de apoyo y ánimo al artista. El conocido hotel balear Ushuaïa ha escrito: “Fuerza Michael, te mandamos todo nuestro amor en este momento”.

En lo más alto de su carrera

En los últimos años el nombre de este DJ, ha resonado fuerte en todos los carteles de los mejores clubes de fiesta del mundo. Debido a su creciente éxito, en 2020 el joven fundó su propio sello discográfico Iso Lat, y en 2019 fue premiado en los DJ Awards como mejor artista del género ya que se encuentra entre los mejores como Calvin Harris o David Guetta.

Bibi, uno de los referentes artísticos de la música electrónica en Ibiza, tenía cerradas fechas en Circoloco, del DC10; en Music On, de Pachá; en la fiesta Paradise de Amnesia y en Black Coffee en Hï!; citas que, de momento, ha tenido que aplazar.