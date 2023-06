De Nicole Scherzinger a Rihanna, el amplio currículum sentimental de Lewis Hamilton a sus 38 años

Es uno de los llamados 'solteros de oro' del deporte mundial al más alto nivel, una de las grandes estrellas del motor cuyo brillante y prolífico palmarés parece ir en paralelo a su intensa vida personal. Lewis Hamilton ocupa las portadas de medio planeta en las últimas semanas aunque, en esta ocasión, no tiene nada que ver con la velocidad o el asfalto. Es su parte sentimental y su faceta de seductor, de la que tanto se ha hablado a lo largo de su vida desde que adquirió gran popularidad, la que vuelve a la palestra con más fuerza que nunca.

La última conquista del piloto británico de Fórmula 1 podría ser nada menos que Shakira, algo sobre lo que se viene rumoreando tras las sucesivas imágenes de ambos juntos que han visto la luz. Primero fue a mediados del pasado mayo durante su encuentro en Miami cuando salieron a navegar, y este fin de semana en Barcelona donde disfrutaron de una cena en un restaurante japonés de la Ciudad Condal. Siempre rodeados de amigos, solo el tiempo dirá -o no- si entre la artista colombiana y el siete veces campeón del mundo hay algo más que una bonita amistad.

Sea como fuere, el currículum amoroso del corredor de la escudería Mercedes es realmente amplio e incluye modelos, cantantes, actrices, misses... en muchos casos figuras públicas de renombre que, en mayor o menor medida, habrían tenido algo con él. Cabe recordar que Lewis nunca ha estado casado ni tiene hijos, si bien ha confesado en más de una ocasión que en un futuro no muy lejano se ve con pareja seria y formando una familia cuando no esté tan centrado en su trabajo como ahora.

Desde el punto de vista cronológico, el primer idilio que se le atribuye al laureado deportista es Miss Inglaterra 2004, Danielle Lloyd, quien posteriormente se convertiría en concursante del Gran Hermano VIP que se emite en Reino Unido. Tras romper con ella, comenzó a salir hasta 2007 con Jodie Mae, hija del magnate hongkonés Ma Bo-kee y dueño de la multinacional de gafas de sol Moulin que acabó en la cárcel por estafa.

A continuación, mientras militaba en las filas de McLaren, el corazón de Hamilton fue ocupado Lotta Hintsa, cuyo padre era el médico de su equipo, una joven que había sido proclamada como la mujer más bella de Finlandia. En la misma línea, también le relacionaron con la representante del país caribeño Granada en el concurso de Miss Mundo, Vivian Burkhardt.

No fue hasta 2016 cuando llegó la que ha sido su relación más duradera hasta la fecha, la que protagonizó con Nicole Schrezinger. Junto a la integrante del grupo The Pussycat Dolls permaneció siete años y, a día de hoy, ha sido su pareja oficial hasta la fecha. Una etapa que tocó a su fin cuando decidieron tomar caminos por separado, momento en el que Lewis comenzó a dejarse ver de manera habitual con Rihanna. Fiestas en Barbados -la tierra natal de ella- o citas en Nueva York marcaron aquella aventura para ambos que no terminó de cristalizar.

Una época en la también se le vio en actitud muy cariñosa con la top model Chanel Iman, al igual que con la compositora y actriz Rita Ora. También con la maniquí húngara Barbara Palvin, Ángel de Victoria's Secret, habría tenido un 'affaire' que se prolongó durante un tiempo, mientras que supuestamente tuvo escarceos con otras reconocidas 'celebrities' como Kendall Jenner, Nicki Minaj y Sofia Richie, así como con Veronica Valle o Winnie Harlow.

Desde 2019 hasta ahora, al piloto nacido en la ciudad de Stevenage (condado de Hertfordshire) le han asociado con otras tres modelos: la estadounidense Zahra Elise, la española Cindy Kimberly y desde finales de 2022 con la dominicana Camila Kendra, con quien sí habría tenido intención de perdurar más al lado de ella pero finalmente no pudo ser.