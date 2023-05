El fenómeno paranormal de la finca sevillana de Bertín Osborne

Bertín Osborne vive con un fantasma en su finca sevillana. El cantante, de 68 años, hizo esta insólita confesión mientras entrevistaba a Nacho Cano para el programa Mi casa es la tuya. La inesperada caída de un foco durante la grabación propició que Bertín hablara de los fenómenos paranormales que ocurrían en el cortijo. "Ese es el fantasma de aquí. Aquí tengo un fastama. Tengo un fastasma de verdad, tengo un fantasma en la casa", dijo ante el asombor del músico madrileño. "Aquí, hace muchos años, tenían encerrado a un tío, arriba, en una habitación. Cuando yo compré la casa estaban todas las ventanas tapiadas y yo pregunté: '¿Oye, aquí qué ha pasado? ¿Por qué está todo tapiado? Y me dijeron que aquí había una persona, con no sé qué problemas, y lo tenían encerrado. Le pasaban la comida por la puerta y cerraban", explicó.

Nacho Cano, que escuchaba con atención la historia, preguntó exactamente en qué habitación de la casa había estado encerrado aquel hombre. "En mi antiguo cuarto, donde te has cambiado tú", respondió Bertín. "¡Es muy bonito!", puntualizó el músico. Sin perder la sonrisa en ningún momento, el cantante dijo que iba a llamar a Iker Jiménez para ver si descubrían la identidad del fantasma. "Aquí hay gente que lo ha escuchado. Yo no. Y he vivido ahí, porque ese era mi cuarto", insitió.

Bertín durmió en esa habitación hasta que se separó de Fabiola Martínez y se instaló en otra. La estancia en cuestión, donde predominan los tonos beis y marrones, es una especie de amplio apartamento situado en el piso superior, que consta de sala de estar, vestidores y cuarto de baño. "Yo quiero creer, confieso que me haría ilusión tener un fantasma en la casa, yo no lo he visto, pero me divertiría", manifestó.

La finca, cercana a Sevilla, es un antiguo molino de aceite construido en 1761, que el cantante compró hace años, cuando vivía casi todo el año en Miami. El agrupa una parcela de 48 hectáreas -entre prados y olivares- y una extensión de 2.100 metros cuadrados de superficie, repartidos en seis edificios conectados entre sí a través de patios andaluces y pasillos exteriores.

La casa cuenta con 10 dormitorios en suite, imponentes salones, amplios comedores, bodega, capilla y el jardín con piscina y pista de pádel. Además, cuadras de caballos con 14 boxes y varias naves destinadas al ganado. En el proceso de restauración, Bertín mantuvo la mayoría de los componentes originarios, como la prensa y los depósitos, integrándolos en la decoración. En el comedor también conservó la bodega de la antigua almazara, destinada al almacenamiento del aceite, que se guardaba en grandes tinajas de barro enterradas en el suelo.

Pero este no fue el único suceso paranormal del que habló Bertín con Nacho Cano. El cantante contó cómo hace años fue testigo de un fenómeno que le dejó totalmente asombrado. Estaba sentado alrededor de una mesa de madera junto a su madre, varias amigas de su madre y un amigoy suyo cuando, de repente, la mesa salió literalmente volando y se estrelló contra la pared. "Invocaron a no sé qué nos quedamos... Mi amigo y yo nos levantamos", admitió.