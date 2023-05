De la tensa relación con su hermano a su conexión con Teresa de Calcuta: las confesiones de Nacho Cano

Nacho Cano ha hecho un recorrido por los momentos más cruciales de su vida. Ha recordado su infancia en el madrileño barrio de Chamberí, sus inicios en el mundo de la música, su romance con Penélope Cruz y el boom de Mecano y su posterior disolución. También se ha pronunciado sobre su hermano José María y ha contado cómo fue su insólito encuentro con la madre Teresa de Calcuta. A sus 60 años, el músico se ha sincerado como nunca en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne. Recopilamos los grandes titulares de esta entrevista en la que reflexiona sobre su carrera artística y muestra su faceta más personal.

- Ana Torroja revela la verdadera causa del fin de Mecano y explica lo mucho que sufrió en esa etapa

- Nacho Cano, sobre Penélope Cruz: 'Nos llevamos muy bien'

El músico explicó detalladamente cómo el destino puso en su camino a Penélope Cruz. Él quería hacer el videoclip de La fuerza del destino y un amigo fotógrafo organizó un casting al que se presentó la actriz de Alcobendas, que en aquel momento era menor de edad. "Cuando se sentó delante de mí le dije: 'Vas a ser la actriz más importante del mundo'. Ella pensaría que era un flipado. Penélope hizo el videoclip y durante siete meses, todos los sábados, se emitió el videoclip en el programa Tocata. Todo el mundo veía a Penélope", dijo.

- En ¡HOLA! Nacho Cano nos descubre su otra gran y desconocida pasión

- En ¡HOLA!, Nacho Cano nos abre las puertas de su refugio en Ibiza con cine de verano incluido

Después, se enamoraron y estuvieron juntos seis años. "Cuando se hizo mayor de edad me invitó a cenar. Todo lo que tiene lo ha ganado ella con un esfuerzo tremendo, una niña que viene de Alcobendas, de familia humilde... Aprendió inglés cuando nos fuimos a vivir a Nueva York, con uno que era el asistente, que le puse de profesor… Ella empezó a hacer sus movimientos en Los Ángeles", recordó. A pesar de la ruptura y el paso del tiempo, mantienen una excelente relación. "Le tengo cariño, siempre se lo voy a tener. Cariño y admiración. Seguimos en contacto, nos llevamos muy bien. Estoy contento de haber tenido la oportunidad de haber podido dar a la gente la oportunidad que se me dio a mí, algunos lo han aprovechado espectacularmente como Penélope", finalizó.

- El encuentro de Nacho Cano con la madre Teresa de Calcuta: 'Me cortó el pelo'

Durante su charla con Bertín, Nacho Cano recordó su conexión con la madre Teresa de Calcuta. "Fui a Calcuta. Me impresionó mucho que el cielo estaba lleno de cuervos, esperando a que alguien muriera. Agarré un taxi y me fui. Dije que quería conocer a la madre Teresa. Hice muy buena conexión con ella. Estuve trabajando con ella en distintos programas... Cuando la conocí tenía melena y me dijo: 'Te tienes que cortar el pelo'. Y yo: '¿Cómo? Si lo llevo como Jesucristo'. Pero había piojos en Calcuta y me cortó el pelo. Ella era así, no había segunda opinión, ante situaciones dramáticas, ejecutaba. Se ha muerto y sigue su legado, el mensaje auténtico de Jesucristo está en ella. Era una mezcla de pasión con determinación. Tenía una fuerza, unas manos... y la mirada te clavaba".

- La relación de Nacho Cano con su hermano José María: 'Cuando vino la fama se complicó todo'

Uno de los temas más controvertidos de la entrevista fue cuando el madrileño se sinceró sobre la tensa relación José María Cano, su hermano mayor. A pesar de no mantener ningún tipo de contacto en estos momentos, el músico guarda un gran recuerdo de él. "Vivimos toda la infancia en la misma habitación. Íbamos al Corte Inglés juntos, oíamos los discos con los cascos, podíamos comprar un disco con la paga, me llevó de concierto, jugábamos al doble juntos… Tuvimos una relación de buenos hermanos, llevándonos muy bien hasta que vino la fama del grupo y se empezó a complicar todo", contó. "Lo recuerdo con cariño", afirmó, pero no echa de menos a su hermano en su día a día. "No echo de menos nada porque mi vida sigue siendo interesante a día de hoy y creo que en parte procuro no echar de menos nada, y que lo mejor está por llegar. Recuerdo esos años con cariño, nos queríamos mucho y nos llevábamos muy bien que es algo que ya luego no fue así".

- ¿Volverá Mecano? Nacho Cano lo tiene claro

Después de haber repasado toda la trayectoria de Mecano, Bertín preguntó a Nacho Cano si el grupo podría volver en un futuro. Y la respuesta del músico no pudo ser más contundente. "No creo que vuelva Mecano, porque la vida de cada uno ya es muy distinta. Y porque aquello fue lo que fue, como fue, en un contexto que era el que era, quedó muy bien en el sentido musical. Me quedo con las canciones, nosotros éramos unos emisores de emociones y ahí siguen. No va a volver porque nunca se ha ido. Lo que no volveremos es a juntarnos los tres, somos unos pesados y unos coñazos, y no somos ingleses, porque los ingleses se ponen de acuerdo y nosotros no”, zanjó.

- Los años más complicados de Nacho Cano: 'Lo probé todo'

Nacho Cano también habló de su etapa más complicada en Mecano. Durante los cinco primeros años del grupo "probé de todo", aseguró el músico. Pero a los 23 años decidió cuidarse y acabar con ciertos hábitos. "Tuve un colapso de salud en Londres y ahí corté", manifestó. "Fueron unos años que no había medida, no teníamos información, de hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Y en casi todos los grupos de la época palmó gente. Se juntó que no teníamos información, se había muerto Franco y el Madrid de los 80 era como cuando sueltas a los galgos detrás de las zanahorias, todas nos las queríamos comer. No había información y apareció el sida. Lo pasábamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales sin fin… La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos". Tras esta confesión, el madrileño, que es un apasionado del yoga, lanzó el siguiente mensaje: "Hay que cuidarse, la salud es fundamental. El cuerpo es el que tienes. Hasta para divertirte tienes que estar ciertamente sano. Si lo tienes intoxicando todo el rato la célula no da más de sí".