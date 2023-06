Coloma Fernández, ex y musa de Nacho Cano, recuerda su historia de amor con el músico de Mecano

El romance más conocido de Nacho Cano fue el que mantuvo durante seis años con Penélope Cruz. Sin embargo, el primer gran amor del músico no fue la actriz de Alcobendas sino la escritora Coloma Fernández (Gijón, 59 años). Ella fue la musa del madrileño, la 'culpable' de temas tan icónicos como La fuerza del destino y El 7 de septiembre, dos canciones que representan el inicio y el final de su relación. Estuvieron juntos una década, hasta 1989. Después, cada uno rehizo sus vidas. Ahora ella se ha puesto delante de las cámaras para compartir sus recuerdos más íntimos y algunas fotos que pertenecen a su álbum personal.

- De la tensa relación con su hermano a su conexión con Teresa de Calcuta: las confesiones de Nacho Cano

En el documental Pongamos que hablo de Mecano, de laSexta, Coloma ha contado que conoció a Nacho en la discoteca Golden, muy cerca de la Gran Vía madrileña. En aquel momento ella tenía 19 años y él 18. "El bar del oro era la discoteca Golden, que era muy divertida. Los camareros iban con sus monos, era modernísima y ahí ya hablamos por primera vez", ha recordado. "Primero me llamó la atención su cara, que era muy especial. Era distinto. Bailaba ballet clásico, meditaba, hacia yoga, no sé, destacaba", ha explicado.

Su flechazo quedó reflejado en la letra de La fuerza del destino con estrofas como estas: "Tú me dijiste 19, no quise desconfiar..." y "una noche en el bar del oro me decidí a atacar". Además, tal y como ha explicado Coloma, fue ella la que seleccionó a Penélope Cruz para que recreara su historia de amor en el viedoclip. "Recuerdo perfectamente que Nacho me enseñó tres fotos, que veía así a las otras chicas como muy extravagantes y a Penélope la veía más parecida a mí, dentro de que era una monada y un bombón, y una niña de 14 años, que era jovencísima", ha comenzado diciendo. "Y sí recuerdo decir: 'Ay, pues esta es la que más me gusta'". La escritora ha narrado como Penélope iba a su casa "a probarse la ropa y yo decía: 'Uy madre mía, qué mujerona', porque tenía 14 años y tenía mi talla". Al ser menor de edad, Coloma ha contado que el padre de la actriz supervisó la grabación. "Había estado ahí el padre un poco mediando a ver si se podían dar un beso en los labios o no".

Nacho y Penélope comenzaron a salir tiempo después del rodaje, cuando la actriz cumplió la mayoría de edad, pero Coloma ya se dio cuenta de la química que existía entre ellos durante la grabación del videoclip. "Sí, lo recuerdo porque a una mujer no se le escapa nada, pero también tengo que decir que la relación de ellos empezó muchos años después, pero sí, sí recuerdo la química y recuerdo ahí como mi daga en el corazón", ha confesado. La escritora ha reconocido que se arrepintió de haber elegido a la actriz para ese papel. "Sí, claramente", ha dicho entre risas.

Coloma ha mostrado varias imágenes de su historia de amor con el músico, poniendo el foco en esta en la que ambos aparecen con unas muñecas. "Esas eran unas muñecas horrendas, que estaban de moda, que se llamaban las muñecas repollo, entonces las teníamos como de mascota y si él viajaba se la llevaba y yo le preguntaba: ¿Cómo está la muñeca? Éramos muy niños, era una historia de niños", ha señalado con cierta nostalgia.

La ruptura de Nacho y Coloma se produjo en 1989 y el motivo, según la escritora, fue la convivencia. "Yo me fui a vivir a su casa y ahí era ya... yo con mi ritmo de supercurranta, porque siempre he sido como supertrabajadora, madrugando, él llegaba tarde... no sé, ahí fue como: ¡Qué dificil es llevar esto!. Entonces yo creo que al ir a vivir juntos saltó por los aires. Me acuerdo incluso el día que él dijo: 'Vamos a hacer algo para seguir juntos, tenemos que retenernos'. Y a mí la palabra retener me dejó... como que yo ya no pudo hacer más y ya no volvimos", ha explicado.

Su separación también tiene forma de canción, El 7 de septiembre, un tema de Aidalai, el sexto y último álbum de Mecano que se publicó en 1991, tres años después de la ruptura. "Es una canción preciosa, maravillosa, pero tiene igual algo de destiempo, si esto había acabado, había acabado, tiene algo como de eco", ha declarado Coloma en el documental.

El éxito de este tema fue un auténtico horror para ella. "Horrible, yo la oí en la India una vez, sí, era muy duro. No me gusta oirla ni ahora", ha confesado desde La Parra, el restaurante donde cada 7 de septiembre Nacho y ella celebraban su aniversario, incluso después de terminar su relación y habiendo rehecho ambos su vida sentimentalmente con otras parejas. El motivo de repetir este ritual cada año, en el caso de Coloma, "era como mi manera de ir disolviendo esa sensación y de seguir teniendo ese hilo conductor" porque "cuando terminamos, me quedé enganchada y queriéndole todavía demasiado como para como para estar separados". A pesar de jugar con fuego, la escritora ha asegurado que "nunca se quemaron".