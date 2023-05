Tamara Falcó retoma su agenda en Ibiza tras regresar de su viaje express a Nueva York

Tras regresar del viaje relámpago a Nueva York, donde ha estado algo más de 48 horas, Tamara Falcó ha retomado su agenda. La marquesa de Griñón, que pasará por el altar con Íñigo Onieva en algo más de seis semanas, ha vuelto a coger un avión con destino a Ibiza. Allí ha cumplido con un ineludible compromiso profesional de la mano de Porcelanosa, una de sus marcas de cabecera que ha organizado un showcooking. Durante la cita, que ha comenzado este martes 23 de mayo por la tarde, se ha enfundado en una tradicional chaquetilla de chef y ha preparado una elaboración gastronómica ante los allí presentes con una gran sonrisa.

La agenda de Tamara estos días está repleta de citas y de eventos. Tras la presentación de su nueva colección de moda Family and Friends, la entrega más íntima en la historia de su alianza con la firma española Pedro del Hierro, la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó puso rumbo este fin de semana a la Gran Manzana. El motivo, aunque por el momento no ha sido confirmado, parece haber sido una reunión con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, para que la prestigiosa firma pueda encargarse de realizar su vestido de novia. Un desplazamiento que hace poco más de una semana habría sido impensable, pero que se precipitó tras el inesperado comunicado de Sophie et Voilà, en el que Sofía Arribas, directora creativa de la firma, y Saioa Goitia, CEO, anunciaron que no elaborarían el vestido para su gran día.

Esta misma mañana, tras aterrizar en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la prometida de Íñigo Onieva ha confesado a los micrófonos de Europa Press sentirse "muy contenta": "Con un traje por ahora me conformo", ha agregado. Varias horas después, ha vuelto a hacer las maletas para el evento en la isla pitiusa, al que ha llegado en solitario en un coche negro. Una vez en las inmediaciones del edificio, la protagonista del acto ha sido recibida por varios miembros del equipo del reputado grupo, que han estado pendientes de ella en todo momento y la han acompañado y guiado hasta la entrada.

Concluido el presente compromiso, en el que ha vuelto a mostrar lo feliz que le hace desarrollar su faceta como chef entre fogones, Tamara volverá de nuevo a la capital, donde este jueves asistirá a su tertulia semanal en El Hormiguero. Es probable que en dicha aparición televisiva, en la que estará acompañada, como de costumbre, por Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Pablo Motos, ofrezca algún detalle de su escapada express a Nueva York. Fue en el plató de Antena 3 donde la empresaria, de 41 años, habló sin filtros de momentos tan personales como su despedida de soltera en Portugal arropada por su círculo más íntimo de amigas o su reacción a la tajante decisión de Sophie et Voilà y los pormenores del contrato que había firmado con la marca.

Esta no es la primera vez que vemos a la ganadora de la cuarta edición de MasterChef Celebrity en un acto de Porcelanosa y luciendo la vestimenta del 50º aniversario de su nacimiento, en 1973. La pasión por la cocina y su sintonía con el grupo empresarial llevó a Tamara a formar parte de otras iniciativas similares en su calendario, como el showcooking que el conglomerado organizó en el showroom que inauguró en Valencia, frente al Mercado Colón, a finales del pasado año. Con motivo de aquella apertura, se organizaron actos los días 13 y 14 de diciembre, en los que Tamara también formó equipo con Luis Centenera.

