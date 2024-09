Tamara Falcó revela el nombre que elegiría si tuviera una hija

Tamara Falcó ha hecho muy buenas migas con sus compañeros de Got Talent España y prueba de ello es la conversación que mantuvo con Risto Mejide en el arranque de la décima edición del programa. La marquesa de Griñón le preguntó al publicista por la hija que tiene en común con Laura Escanes. "¿Cómo se llama la pequeñita?", se interesó. "Roma", respondió Risto. Después, quiso saber por qué decidieron ponerle ese nombre. "Era… bueno, sigue siendo, para mí, la ciudad del amor y es amor al revés”, contestó el presentador de Todo es mentira.

Te puede interesar Tamara Falcó y Paula Echevarría unidas por el look que más favorece

A Tamara le pareció precioso y fue entonces cuando Risto le preguntó cómo llamaría ella a sus hijos en caso de tenerlos. Tras pensarlo unos instantes, compartió sus preferencias. "Pues fíjate, mi madre nos llamó a todas las niñas… o sea, la primera se llama Isabel, Chábeli es Isabel, a mí Tamara Isabel y a mi hermana Ana Isabel", explicó. "Como no nos podía poner de primero su apellido, nos puso su nombre. Entonces, me haría gracia, si tuviera una niña, llamarla Isabel", añadió.

Te puede interesar Cortos y llenos de ‘glamour’, nombres de niña que empiezan por la letra I

La marquesa de Griñón nunca ha ocultado sus ganas de ser madre, sobre todo, tras ser fotografiada acudiendo a la clínica Fertilitas, en la que está llevando a cabo un método natural llamado naprotecnología para aumentar la familia. "Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta", contó hace justo un año en la MBFWMadrid. Ese día, volvió a dejar claro que no tiene problemas de fertilidad y que al ser un tratamiento natural era mucho más lento que las técnicas de reproducción asistida convencionales. "Se tarda más tiempo, no es inmediato", declaró.

Te puede interesar Nombres de princesas para niñas que inspiran magia

© tamara_falco

Cada cierto tiempo surgen rumores de embarazo, pero Tamara siente "cero presión" al respecto. "Tengo mucha fe. Si tiene que ser, será. Si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar. Por supuesto, me encantan los niños y me encantaría formar una familia, lo he dicho siempre, pero no creo que fuera una persona amargada si no sucediera", afirmó en ¡HOLA!.