Tamara Falcó cuenta cuál fue el punto de inflexión durante el frustrado diseño de su vestido de novia

Tamara Falcó afronta con optimismo los preparativos de su boda a pesar del contratiempo que ha trastocado toda la planificación que podía tener hasta la fecha. Faltan menos de dos meses para el gran día y el martes salía a la luz la noticia de que la firma Sophie et Voilà, que estaba diseñando su vestido de novia ya no iba a hacerlo, tal y como anunciaron a través de un comunicado. La marquesa de Griñón, explicó entonces a ¡HOLA! en exclusiva que se había enterado por la prensa de esta decisión. Ahora ha contado también cuál fue el detonante que hizo que todo cambiara durante el proceso de creación que no ha podido llegar a su fin.

Según ha contado Tamara en El Hormiguero, donde colabora, el detonante fueron unas palabras que pronunció en ese mismo programa hace unas semanas. "Me gusta más que la inspiración ", esto fue lo que dijo en la tertulia con Pablo motos después de la primera prueba del vestido. Este jueves, ha explicado que a las diseñadoras no les gustó que mencionase la palabra inspiració, "y empezó a haber mucha tensión". En la segunda prueba, asegura, el look había cambiado completamente, y la situación "se volvió muy desagradable". Ella, que también es diseñadora y le apasiona la moda, no estaba dispuesta a casarse con un vestido que no le gustaba. Aún así, no esperaba el comunicado: "pienso que podíamos haber terminado bien".

En el escrito difundido por la firma, alegan que no vestirán a Tamara “como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Señora Falcó”. “Desde el principio, hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de los casos partimos de una inspiración de otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoire faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía. Sin embargo, sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, reza su comunicado.

La hija de Isabel Preysler ha sido rotundo en conversación con ¡HOLA!. "Es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido", ha asegurado. "Un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", añadía el martes con cierta tristeza. Afortunadamente, ya ha recibido ofertas de muchos diseñadores. "Tengo propuestas y super cariñosas", ha dicho en El Hormiguero, agradecida y, sobre todo, con una actitud positiva ante el reto que tiene por delante. "Lo que merece la pena nunca fue fácil", ha concluido.