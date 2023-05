Íñigo Onieva aclara las últimas informaciones sobre su boda con Tamara Falcó y zanja los rumores

Loading the player...

El inesperado anuncio de la firma Sophie et Voilà comunicando que, finalmente, no diseñarán el vestido de novia de Tamara Falcó, ha ocasionado un gran revuelo. La marquesa de Griñón ya aclaró a ¡HOLA! que "es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido", pero las informaciones y rumores desde entonces no se han detenido, señalando posibles diseñadores para su traje nupcial e incluso planteando si la pareja podría tener problemas con el menú de su boda al ser el chef, Eneko Atxa, primo de una de las fundadoras de Sophie et Voilà. El propio Íñigo ha querido responder a las especulaciones, añadiendo, además, una aclaración importante para él. Dale al play y no te lo pierdas.

