Así hablaban las creadoras de Sophie et Voilà sobre su trabajo con Tamara Falcó hace unas semanas Sofía Arribas y Saioa Goitia han anunciado que no diseñarán el vestido de novia de la marquesa de Griñón

A menos de dos meses de celebrarse la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio en El Rincón, la firma Sophie et Voilà ha anunciado que, finalmente, no diseñará el vestido de novia. Las propias creadoras de la marca, Sofía Arribas (directora creativa) y Saioa Goitia (CEO) han emitido un comunicado señalando que su acuerdo "ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sra. Falcó". Unas palabras a las que la marquesa de Griñón ha respondido en conversación con ¡HOLA!: "Es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido", ha aclarado. Hace apenas unas semanas, las creadoras de Sophie et Voilà explicaron cómo avanzaba el diseño del traje nupcial, comentando cómo estaba siendo el proceso y el trabajo con Tamara. Dale al play para verlo.

