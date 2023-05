Cristina Reyes, estilista e íntima amiga de Tamara Falcó: 'Ya tiene 30 y tantas marcas que están deseando hacerle el vestido de novia' La experta en moda se pronuncia después de que la firma Sophie et Voilà haya anunciado que finalmente no diseñará el vestido de la marquesa de Griñón

Un gran revuelo se ha formado a raíz de que la firma española Sophie et Voilà anunciara a través de un comunicado que finalmente no diseñará el vestido de novia de Tamara Falcó. En plena cuenta atrás para su boda, que se celebrará el 8 de julio en el Palacio del Rincón, la hija de Isabel Presyler se ha llevado un gran disgusto y recibía con tristeza este contratiempo totalmente inesperado y del que se enteraba por los medios. "Tengo que empezar desde cero. Me han dejado compuesta y sin vestido", contaba la marquesa de Griñón en ¡HOLA!, al mismo tiempo que negaba rotundamente que quisiese hacer un plagio. "Es categóricamente falso. A ver, cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda", afirmaba Tamara que tiene su propia colección para Pedro del Hierro.

La estilista Cristina Reyes, íntima amiga de Tamara Falcó e Isabel Presyler, se ha pronunciado en El programa de Ana Rosa y ha dado su opinión sobre este imprevisto de última hora que ha hecho entristecer a Tamara, tal y como contó su futuro marido Íñigo Onieva tras lo ocurrido. Cristina ha querido aclarar que es Blanca Unzueta la persona que está ayudando a la marquesa de Griñón en la elección del vestido y que ella no ha estado involucrada ni ha participado en las pruebas del diseño.

No obstante, como gran amiga de la familia que es, asegura estar impactada con todo lo ocurrido porque conoce a la perfección a Tamara y asegura que ella nunca habría pedido hacer una copia de un vestido. "Lo que te puedo decir es que me enteré ayer, lo mismo que ella, a través del comunicado. Que me pareció bastante fuerte, tengo que decir, porque conozco a Tamara perfectamente porque aparte de ser estilista soy amiga de la familia desde hace muchos años y Tamara jamás, jamás pediría hacer un plagio". Y añade: " Yo me casé hace exactamente cinco meses y yo que estoy en el medio desde hace catorce años fui con fotos de inspiración al diseñador. Todas las novias vamos con fotos de inspiración, con fotos de referencia. Y eso lo saben los diseñadores desde el minuto uno, entonces no he entendido nada del comunicado".

Ana Boyer, Isabel Presyler y Tamara Falcó en la boda de Cristina Reyes

La estilista no da crédito a lo sucedido por los años que lleva en la profesión y por todo el revuelo generado con la noticia. "He estado un poco alucinando con todo esto. Tenía prensa en la puerta de casa, ayer estuve en casa de Isabel (Preysler) porque voy casi semanalmente a hacer looks y teníamos varias cosas pendientes y claro ya estaban diciendo que yo estaba ahí en plan de crisis, de emergencia". Reyes está convendida de que Tamara fue con sus referencias desde el primer día. "Me imagino que habrá ido con más de una foto de lo que ella quería, pero como cualquier novia les dio sus referencias desde el día uno y no es algo que haya hecho en el último momento", asegura mientras afima que ella ha sido una de las estilistas que ha apoyado a Sophie et Voilà desde hace mucho tiempo. "He apoyado a la firma hace muchos años, vistiendo a su madre y a su hermana y a más personas con las que trabajo", dice sin poder llegar a comprender lo ocurrido.

Joaquín Prat ha querido intervenir para preguntarle si piensa que ha habido un cambio de criterio que hubiera propiciado que no existiera un entendimiento, pero ella no cree que fuera así "Yo no he estado en las pruebas, pero yo conozco a Tamara, sé que jamás pediría un plagio. Igual en un principio dijeron que si y luego ellas decidieron que se salía de su línea, porque ellas tienen una línea bastante marcada en novias, es lo que he intentado deducir. Yo más que nada estoy bastante decepcionada con el comunicado porque es como si la estuvieran acusando de plagio y eso es muy feo", revela.

Por último, ha querido aclarar que el imprevisto está en vías de solución y ya hay muchos diseñadores dispuestos a confeccionar el vestido de novia de la hija de Isabel Presyler: "Solo puedo decir que como ayer salió mi nombre 30 y tantas marcas que ya me han escrito que están deseando hacerle el vestido a Tamara. Y eso la verdad que es un alivio y una gozada que en el mundo de la moda se la quiera tanto". Sin vestido de novia no se va a quedar, quiso intervenir Joaquín Prat para dar por zanjado lo sucedido, a lo que ella respondió: "No, no para nada".