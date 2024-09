Tamara Falcó se adentra en sus recuerdos familiares durante su visita a la Casa ¡HOLA!

Tamara Falcó ha celebrado el 80 cumpleaños de la revista ¡HOLA! visitando la Casa ¡HOLA!, un espacio situado en el Palacio de la Trinidad, en Madrid, que reúne varias experiencias que reflejan la magia del universo ¡HOLA! Tamara paseó por las estancias donde se puede hacer un recorrido por la historia de la revista, cuyas páginas y portadas han sido testigos de tantos momentos importantes de su vida y la de su familia desde su nacimiento, y donde se exponen sus dos vestidos de novia, que como no podía ser de otro modo, ocupan un lugar muy importante en su corazón. La hija de Isabel Preysler pudo recordar, durante su recorrido por la exposición, uno de los días más felices de su vida, el de su boda con Iñigo Onieva el pasado 8 de julio de 2023, una preciosa ceremonia y la posterior celebración que pudimos ver en las páginas de nuestra revista gracias a un amplio reportaje fotográfico.

© Javier Alonso Tamara Falcó durante su visita a la Casa ¡HOLA!

Con un conjunto cómodo y chic, pantalones de pata ancha combinados con una americana en tono gris brillante, Tamara disfrutó de esta exposición en la que se pueden ver algunas de las portadas que ha protagonizado junto a su madre, Isabel Preysler, y sus hermanas, Ana y Chábeli. Se detuvo también en la pantalla virtual donde se puede comprobar cómo se vería en el cuello del visitante el collar "80 años de amor", una joya inigualable y única, creada en exclusiva por José Luis Joyerías en especial para la Casa ¡HOLA!

© Javier Alonso

En otra de las estancias de la Casa ¡HOLA! se pueden ver los dos vestidos del diseñador Wes Gordon, al frente de Carolina Herrera, que lució en su enlace, unos trajes que son auténticas joyas que, en esta ocasión, se pueden ver de cerca y al detalle y que a Tamara le emocionan tanto. Un momento de su paseo en el que no pudo reprimir su emoción: "Me hace mucha ilusión, porque ahora que hace más de un año que me casé pues espero que la gente lo pueda disfrutar y ver todo el trabajo que hicieron los artistas que diseñaron mi vestido". Después, siguió disfrutando de la exposición y contó ante nuestros micrófonos cuál es para ella su portada favorita de todos los tiempos.

© Javier Alonso La marquesa de Griñón posa con sus dos vestidos de novia

Sus dos vestidos de novia

El traje nupcial que Wes Gordon creó para Tamara tiene una elegante silueta “abrigo”, manga larga, cola en cascada y confeccionado en crepé de seda blanco marfil, tejido de manufactura española. Está adornado con bordados y pedrería de cristal cosida a mano, y una hilera de botones, forrados en el mismo tono del vestido, que recorre, de arriba abajo la parte delantera. Los motivos del bordado representan “hojas de madroño y flores de nardo, detalles extraídos del escudo de la marquesa de Griñón, tal y como el estudio de Gordon trasladado a la revista ¡HOLA!

El segundo traje que lució Tamara Falcó en la fiesta, más cómodo y que le permitió bailar con sus invitados, se expone también en la Casa ¡HOLA! Se trata de un vestido ligero, con estructura columna, en organza de seda color rubor y adornado con volantes en cascada cortados al bies. Dos vestidos expuestos, los de Tamara Falcó, que se unen a otros diseños de novia de personajes ilustres como el de la Duquesa de Alba, que también pudo observarse al detalle en octubre de 2023 en el Palacio de Liria, o el icónico vestido de novia de Diana de Gales que lució en su boda con el príncipe Carlos, que se exhibió en el palacio de Kensington de Londres. El Museo del Traje de Madrid también albergó la exposición de la firma de trajes de novia Chus Basaldúa donde destacaban los que vistieron en el día de su boda Paloma Cuevas, Míriam Ungría o la princesa Nora de Liechtenstein.

© ¡HOLA!

Ven a celebrar nuestro 80 aniversario a la Casa ¡HOLA!

Tamara, que ha retomado ya sus compromisos profesionales como colaboradora de El Hormiguero y Got Talent, tras un verano en el que ha celebrado su primer aniversario de boda con Iñigo, ha disfrutado de la Casa ¡HOLA!, que abre sus puertas desde el 18 al 22 de septiembre, en el Palacio de la Trinidad (C/ de Francisco Silvela, 82, en Madrid). Todos los que hayan conseguido su entrada gratuita, tendrán acceso a los distintos espacios que tenemos preparados y que comienzan con un recorrido por la alfombra roja, el escenario perfecto para un selfie de película. En el salón podrás hacer un recorrido por las distintas generaciones ¡HOLA! reunidas en un árbol que representa cómo, desde su nacimiento, la revista ha enraizado en la vida de sus lectores y ha crecido a lo largo del tiempo.

© Javier Alonso

En la revista ¡HOLA! Hemos sido testigos de momentos históricos, destacados acontecimientos nacionales e internacionales, y aquellas ocasiones más especiales en la vida de los personajes de la alta sociedad, artistas, príncipes o princesas. Te invitamos en la Casa ¡HOLA! a recorrer la sala en la que se exhiben objetos icónicos que han marcado momentos memorables en la revista ¡HOLA!, como los vestidos pertenecientes a personajes tan queridos de nuestra revista como la Duquesa de Alba, Paloma Cuevas, Diana de Gales...

© ¡HOLA!

El pasado 17 de septiembre el Palacio de la Trinidad, en Madrid, se dio el pistoletazo de salida a la Casa ¡HOLA! con una fiesta en la que numerosos rostros conocidos como Isabel Preysler, Ana Obregón, Eugenia Silva desfilaron por la alfombra junto a muchos amigos más de la publicación. Todos los invitados pudieron recorrer la historia de ¡HOLA! y conocerla a fondo a través de sus portadas de ayer recreadas en la actualidad; una experiencia única.