Tamara Falcó comparte sus recuerdos más especiales en ¡HOLA!: ‘Literalmente, he crecido con vosotros’

En el marco de la última edición de la Semana de la Moda, Pedro del Hierro ha celebrado, por todo alto, el 50 aniversario de la firma y lo ha hecho reuniendo a grandes amigos, en el desfile que ha tenido lugar este jueves 12, en el emblemático edificio del Instituto Patrimonio Histórico Español, proyectado por los arquitectos Fernando Higueras y Antonio Miró, en los 60, y conocido ahora como Corona de Espinas. Un lugar perfecto, en el que se vivieron , como apuntó Eugenia Silva. Además de la top, acudieron Isabel Preysler, Victoria de Marichalar, su amiga María García de Jaime, María Pombo, Ana Duato y su hija, María Bernardeau, que está siguiendo los pasos de su madre y su hermano en la interpretación —ya graba el relanzamiento de la recordada serie Física o Química—.

Victoria de Marichalar

La actriz Juana Acosta
María García de Jaime

Ana Duato con su hija, María Bernardeau
Mariló Montero, en 'front row' con Lulú Figueroa y la prima de esta, Ana Cristina Portillo Domecq

A pesar de la insistencia de los reporteros para que respondiera a Carmen Lomana, que también asistió al desfile, Isabel se mantuvo en su habitual discreción y se mostró encantada con la cita. "Yo ya vestía a Pedro del Hierro en los 70", nos recordó, antes de confesar las ganas que tiene de que Tamara Falcó le dé otro nieto. "Quiero tener más y cuantos más mejor, pero no la presiono. ¿Ella ha dicho que la presiono?", respondió sorprendida, ante las declaraciones que había dado esta semana Tamara, quien ya ha desvelado que, de tener una hija, la llamará como su madre. "Qué ilusión. Me encanta", nos confesó Preysler. Por otro lado, lamentó la pérdida de Caritina, la hija de su amiga Cari Lapique. "Era una chica siempre con sonrisa, llena de vida. Lista, inteligente y muy trabajadora, igual que su madre. También muy madraza. Una niña diez, de verdad", recordó Isabel. "A Cari le ha pasado lo peor que se puede pasar en la vida. La pobre lo está intentando llevar lo mejor posible", añadió.

Por su parte, María Pombo habló del nacimiento de las gemelas de su hermana Marta, ya que una de las pequeñas tuvo que pasar unos días en la UCI. "Hubo un susto, pero están las dos sanas, ya en casita", manifestó. La influencer no quiso pronunciarse sobre la ruptura de su ex Álvaro Morata y Alice Campello: "Debe ser tan duro para ellos, como para que esté aquí la exnovia hablando. No creo que sume nada bueno. Solo desearles lo mejor a los dos".

Isabel Preysler, elegantísima de Pedro del Hierro

Eugenia Silva

Andrés Velencoso, María Pombo y su marido, Pablo Castellano

Encuentro de marquesas

Dos días antes del desfile, se inauguró la exposición con la que Pedro del Hierro celebra su medio siglo de vida. Al Museo Lázaro Galdiano de Madrid, que es donde permanecerá la muestra hasta noviembre, también acudieron dos aristócratas y dos presentadoras: Tamara Falcó y Sofía Palazuelo —marquesa de Griñón y duquesa de Huéscar, respectivamente—, además de Isabel Jiménez y Sara Carbonero, que sentía molestias por una contractura. Tamara nos habló de sus planes de ser madre. "Por ahora, nada nuevo. Tengo una médica buenísima y estoy intentando hacer un approach bastante holístico. Me he hecho todas las pruebas y, en principio, todo está bien. Con calma. Mi madre parece que sí tiene más prisa", confesó entre risas.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, que sacan su colección de ropa con el grupo textil

La portada de ¡HOLA! que Tamara protagonizó con su madre y sus hermanas Chábeli y Ana, en abril de 2004
Sofía Palazuelo

Además, la aristócrata y diseñadora celebró el 80 aniversario de ¡HOLA! "Literalmente, he crecido con vosotros. Tengo cientos de recuerdos: con mis hermanas y hermanos, en el campo con mis padres, e incluso en mi boda. ¡HOLA! siempre ha estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida: en los buenos y en los difíciles, acompañándome con sus historias y emociones", nos expresó.

Tamara apareció en la portada de nuestra revista a los pocos días de nacer, en 1981. Desde entonces, nos ha estado compartiendo sus alegrías, inquietudes y problemas. Incluso, cuando finalmente se casó con Íñigo Onieva el pasado año, la marquesa de Griñón confió en nuestra publicación. "La manera de contar las historias de ¡HOLA! es como abrir una ventana a los sueños, a la belleza y a las emociones compartidas. Tiene un estilo único para contar historias, con un enfoque respetuoso y positivo. En cada página, siempre encuentras algo inspirador", nos contó, antes de descubrirnos que la identifican en todo el mundo gracias a nuestra publicación: "La última vez, este septiembre, cuando estuve en una boda, en Colombia. Varias personas me reconocieron por haberme visto en ¡HOLA! Fue una experiencia muy divertida y llena de cariño"

Por último, quisimos preguntarle a Tamara cuál es su portada favorita, de todas en las que ha salido en nuestra revista. "Hay grandes portadas… La primera que se me ocurre es la de mi madre y mis dos hermanas, que llevábamos jerséis blancos", nos respondió. La aristócrata y diseñadora se refería al número en el que Isabel Preysler posó, por primera vez, con sus tres hijas, Tamara, Chábeli y Ana Boyer. Sin duda, un momentazo para el recuerdo, de los muchos que la familia Preysler ha compartido en nuestra revista.