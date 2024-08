Isabel Preysler, fan y madre orgullosa en el concierto de su hijo Julio Iglesias Jr. en Starlite Marbella

El festival Starlite de Marbella es una auténtica cumbre de estrellas, tanto nacionales como internacionales. Por su escenario pasan algunos de los artistas más queridos por el público, y, este viernes, el último de la temporada estival, el encargado de amenizar la velada ha sido Julio Iglesias Jr. (51). Una cita muy emotiva en la que el cantante ha estado acompañado por sus cuatro mayores fans: su madre, Isabel Preysler; su primo, Álvaro Castillejo, y la esposa de este, Cristina Fernández; y su novia, la modelo cubana Ariadna Romero.

© Starlite Marbella

Marbella es un sitio que ocupa un lugar especial en el corazón del intérprete, ya que es el destino donde solía pasar las vacaciones en su infancia. “Estoy muy contento de estar aquí esta noche, gracias Starlite por darme esta oportunidad. Conozco el sur de España muy bien. Desde que era pequeñito tuve la oportunidad de veranear aquí. Han sido los mejores años de mi vida. Para mí, para mi hermano Enrique y para mi hermana Chábeli, Marbella era la gloria”. Cabe recordar que en el año 2000, Julio Iglesias adquirió Cuatro Lunas, una finca de 450 hectáreas en la localidad malagueña de Ojén, a media hora del aeropuerto de Málaga y a menos de diez kilómetros de Marbella.

Este no es el único recuerdo de su niñez que Julio Iglesias Jr. ha evocado durante este concierto. Y es que las primeras veces que se subió a un escenario fue, precisamente, junto a sus hermanos y a su padre, el encargado de contagiar tanto a él como a Enrique el gusanillo por la música y el mundo del espectáculo. “Tengo muy buenos recuerdos de cuando iba de gira con mi padre. Era muy pequeñito y viajamos por el mundo entero, viéndole en diferentes estadios y teatros. Siempre tenía la manía de subirnos al escenario y nos moríamos de vergüenza, cuando más se lo decíamos, más nos subía”.

© Starlite Marbella

De la misma manera, el artista ha rendido homenaje a su progenitor en esta noche tan mágica interpretando algunos de sus temas más populares como Me olvide de vivir, De niña a mujer, La vida sigue igual y Hey. “Mi padre siempre me dice, hijo mío, las canciones más bonitas de mi vida, las que tú tienes la suerte de poder cantar hoy en día, las escribí con 30 años. Aprende bien las letras. Eres el único al que le doy permiso para cantar estas canciones”.

© Starlite Marbella

El setlist del concierto también ha abarcado las canciones del álbum Under The Covers, producido por el reputado músico Rudy Pérez y publicado en 2023. Un disco en el que Julio reinterpreta diez baladas de amor de Billy Joel, Stevie Wonder y Ed Sheeran, entre otros. Isabel Preysler, como una madre orgullosa y emocionada, se ha mostrado muy alegre e ilusionada bailando junto a su grupo de amigas.

© Starlite Marbella

Otro de los invitados VIPs a este show han sido la empresaria Susana Uribarri y su hija Carlota; el médico y cirujano Manuel Sans Segarra; la artista Bibiana Domit; el influencer Aless Gibaja; y Marta Martínez-Bordiú.

© Starlite Marbella