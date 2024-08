De Will Smith a Antonio Banderas y Nicole Kimpel: cita de estrellas en la Gala Starlite 2024

La Gala Starlite ha celebrado su 15º aniversario este domingo en el auditorio La Cantera de Nagüeles en Marbella con una noche llena actuaciones musicales, sorpresas, solidaridad y una larga lista de rostros conocidos que no han querido perderse la que es, sin ninguna duda, una de las citas imprescindibles y más glamurosas de cada verano en nuestro país.

© Starlite

Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán fueron, una vez más, los anfitriones de esta gala que contó con el humorista Carlos Latre y la top model Valeria Mazza como maestros de ceremonia. Allí tanto el actor como la empresaria y Presidenta ejecutiva del Grupo Starlite lograron con su carisma y su poder de convocatoria reunir a un nutrido grupo de personalidades, empresarios, filántropos y artistas nacionales e internacionales que les apoyaron en su misión benéfica, cuyo objetivo no es otro que conseguir fondos para ofrecer oportunidades reales de desarrollo, formación e inclusión a aquellas personas, familias y comunidades que más lo necesitan.

© Starlite

De esta manera, la recaudación de fondos comenzó con su icónica y emocionante subasta en la que los asistentes pudieron pujar por bellísimas obras de arte, artículos donados por personajes no revelados, así como diversas experiencias. Pero sin lugar a dudas, uno de los momentos más divertidos y emocionantes de la gala, que en esta edición quiso homenajear a México, uno de los principales países donde la Fundación Starlite desarrolla su labor, fue cuando el actor Will Smith, uno de los invitados de honor, saltó al escenario para ejercer, entre risas y bromas, como director de la subasta.

© Pepino Marino

© Starlite

Will, quien también ha estado presente en otros eventos de nuestro país como el festival Madcool y La Velada del Año y cuya labor solidaria ha contribuido a generar un impacto positivo alrededor del mundo, hizo todo lo posible por hablar en español, aunque no pudo por menos que chapurrear un spanglish muy singular.

El protagonista de El Príncipe de Bel-Air no se olvidó de felicitar a Antonio Banderas por su cumpleaños, quien cumple 64 años este próximo 10 de agosto, y el malagueño como agradecimiento no dudó en obsequiar a Smith con una guitarra española. "No sé tocar la guitarra, pero soy actor, así que puedo lucir bien sosteniéndola", dijo el intérprete estadounidense.

© Pepino Marino

© Pepino Marino

© Starlite

Pero aunque Will Smith fue uno de los asistentes que más flashes acaparó durante la velada, la gala sirvió también para hacer entrega de los Premios Solidarios Gala Starlite 2024 con los quese reconocer la labor solidaria de destacadas personalidades, que en este XV aniversario han brillado por su firme compromiso y amor inquebrantable por los demás. Es el caso del artista colombiano Carlos Vives, quien a través de su Fundación 'Tras la Perla' ha logrado revitalizar su ciudad natal; mismo caso que el también galardonado Javier 'Pupi' Zanetti, el mítico exfutbolista argentino que ha dedicado sus esfuerzos en distintos proyectos solidarios para su país. "No puedo creer que sea Will Smith el que me entrega el premio hoy", decía emocionado Carlos Vives . "Con Starlite nos une algo muy especial, y es una visión diferente y moderna de entender la filantropía. Nuestro trabajo es promover el desarrollo local con identidad y sostenible en el tiempo", añadía el colombiano.

© Pepino Marino

© Starlite

También ha sido reconocida la aristócrata Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón, por su participación activa en campañas de salud y bienestar que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, destacándose por su trabajo en la prevención y tratamiento de enfermedades. Un premio muy especial que le fue entregado por Paula Echevarría. "Me siento muy feliz de recibir este premio. Desde pequeña, gracias a mi madre, he podido descubrir el maravilloso mundo de ayudar a los demás. Con 16 años empecé a dar clases de inglés en un colegio de bajos recursos y, desde entonces, mi vida cambió", reconocía la premiada.





Por su parte, la actriz y presentadora Cayetana Guillén-Cuervo fue premiada por su firme compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Su valiente testimonio en el documental Mapa a Pandataria resalta su fortaleza y subraya su dedicación a visibilizar y enfrentar los traumas que muchas mujeres han sufrido en silencio. Además, como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas, ha utilizado la plataforma para abogar por la igualdad de género en el sector cultural. "Tengo la responsabilidad ética, moral, vital e intelectual de salir a la calle cada día y ofrecer mi mejor versión. Porque jugar a ser pequeños no sirve al mundo", declaraba.

Cerrando esta entrega de premios, subía al escenario la cantante India Martínez, quien fue reconocida como una gran defensora de los derechos humanos con especial énfasis en el apoyo a la infancia y la educación. A lo largo de los años, ha utilizado su plataforma para sensibilizar y promover causas como el apoyo a la Infancia, la Educación, la sostenibilidad ambiental y la promoción de la igualdad de género. "Me crié en un barrio muy humilde, donde veía que la gente arrimaba el hombro y se ayudaba, así como veía cómo entidades tan importantes como las que están esta noche venían a mi barrio con cargamentos de comida, y a hacer actividades educativas. Me toca seguir ayudando para que todos esos niños vean que se puede conseguir todo lo que uno se proponga", confesaba la cantante.

Con una gran tarta, el broche de oro a esta noche de celebración lo pusieron Juan Peña y Miguel Poveda. Mientras que Poveda cantaba las mañanitas por los 15 años de la Gala Starlite, Juan Peña dedicaba el cumpleaños feliz a Paula Echevarría, Carlos Vives, Puppi Zanetti, Alejandro Gravier, las gemelas Kimpel así como al propio Antonio Banderas que cumplen en estos días.