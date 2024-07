Johnny Depp y Will Smith, de vacaciones juntos en Italia antes de subirse al escenario con Andrea Bocelli

Andrea Bocelli, una de las voces líricas más importantes de la música celebra estos días su 30 aniversario con una serie de tres conciertos en Lajatico, su tierra natal en Italia, en los que cuenta con la compañía de invitados quizá un tanto sorprendentes. A José Carreras y Plácido Domingo, otros dos artistas referentes en el panorama lírico mundial, se han unido algunas voces que no suelen ponerse frente a un micrófono en un evento de estas características. Es el caso de los actores Will Smith, Johnny Depp y Russell Crowe, que han demostrado que su talento transciende para tener éxito también en lo musical. Los dos primeros pusieron rumbo a Italia juntos, compartiendo el viaje a bordo de un yate, como mostró el cantante egipcio Ahmed Saad.

Se mostraron muy cercanos a su llegada al país, donde desembarcaron para preparar el recital. En el backstage se les vio conversando animadamente y abrazándose, un cariño que Depp mostró además a Jaden Smith, hijo de Will, que les acompañaba. El protagonista de Piratas del Caribe, que se dice ha encontrado de nuevo la ilusión en una modelo y empresaria rusa de 29 años, hizo junto a Bocelli un homenaje al fallecido Jeff Beck. Interpretaron la pieza En Aranjuez con tu amor, una pieza que habían tocado los tres en 2020 y en la que sonó la grabación que hicieron entonces con las notas que tocó Beck. Se pudo ver a Depp emocionado pues Jeff Beck, que murió hace año y medio, era uno de sus grandes amigos.

Smith, que ha lanzado recientemente el single You Can Make It, que habla de la redención y de cómo superar los momentos oscuros, pronunció unas palabras durante el evento, celebrado en el teatro del Silenzio. Allí sonaron las voces de Russell Crowe, Ed Sheeran, Laura Pausini y Tiziano Ferro. La italiana participó en este concierto después de pasar unos días de descanso en Grecia, junto a su familia.

No solo hubo invitados conocidos en diversos ámbitos del arte, sino que Bocelli demostró que tiene en casa a otra futura estrella. Es de sobra conocido el talento de su hijo Matteo, de 26 años, nacido de su primer matrimonio con Enrica Cenzatti y con quien ha cantado en muchas ocasiones. En este caso el descubrimiento para su público fue su hija menor Virginia, nacida de su relación con Verónica Berti. Tiene solo 12 años pero su voz es impresionante, como ha mostrado su orgulloso padre en algunos retazos del concierto.

Después de esta gira por Italia, Bocelli se tomará un respiro hasta finales de agosto cuando retomará una agenda de conciertos que le llevará en los próximos meses por diversos continentes.