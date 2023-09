La apasionante vida de Andrea Bocelli: criado en una granja, con tres hijos de dos matrimonios y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

El multipremiado cantante, escritor y productor, Andrea Bocelli, está de visita en nuestro país para ofrecer una gira de conciertos comenzando esta misma noche en Madrid. Nacido hace 64 años en Lajatico, un pueblo de la campiña Toscana, comenzó a estudiar piano, flauta y saxofón a los seis años. Bocelli nació con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, pero a los 12 años, a causa de un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol, la ceguera se hizo total. Decidido a no dejar que esto destruyera su carrera, siguió adelante con gran fuerza de voluntad y emujado por la pasión que ya a esa temprana edad tenía por la música. El tenor ha vendido más de 70 millones de discos alrededor del mundo.

Al terminar la escuela media, se inscribió en la Universidad de Pisa, llegando a licenciarse en Derecho, aunque en ningún momento dejó de lado su verdadera pasión. Fue capaz de compatibilizar las clases de Derecho con las clases de canto que recibió del maestro y gran tenor italiano Franco Corelli. También actuó en numerosos locales, lo que le permitió perfeccionar su técnica vocal.

De orígenes humildes

“Una joven esposa embarazada fue ingresada en el hospital por un simple ataque de apendicitis. Al final del tratamiento, los médicos le sugirieron que no tuviera al niño porque podría nacer con cierta discapacidad. Pero la valiente esposa decidió seguir adelante. La señora era mi madre y el niño era yo”, contó el tenor italiano en un concierto para ilustrar el comienzo de su historia. Andrea se crió en el seno de una familia de granjeros que tenían un pequeño viñedo, por lo que su infancia transcurrió alrededor de las plantaciones y cosechas.

Hoy aquel niño nacido en el seno de una familia humilde, posee un talento inigualable que lo llevó a grabar diez óperas completas y más de 45 discos con canciones clásicas, pop y románticas, algunas de ellas en castellano. Además, ostenta un abanico de reconocimientos que abarcan desde el nombramiento como Gran Oficial de la Orden al Mérito en Italia hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Desde pequeño soñaba con compartir escenario junto a ídolos como Luciano Pavarotti. Ya como adulto colaboró con un gran y diverso número de artistas a nivel mundial como Michael Jackson, Plácido Domingo, Eros Ramazzotti, Stevie Wonder, José Carreras, Laura Pausini, Marta Sánchez, Ed Sheeran, Céline Dion, Barbra Streisand, Bono, Christina Aguilera y Ariana Grande, entre otros.

Una preciosa familia

El artista ha formado una preciosa familia. Con su primera esposa, Enrica Cenzatti, estuvo casado entre 1992 y 2002 y tuvo dos hijos: Amos, quien nació en febrero de 1995 y Matteo, músico también, en octubre de 1997. Con este último ha grabado Fall On Me, una canción que se constituyó como el primer dueto de ambos. Más adelante, en marzo de 2014, volvió a pasar por al altar junto a Verónica Berti y tienen una hija en común, Virginia, de diez años. Junto a su familia se le ha visto practicando windsurf en aguas mediterráneas, montando a caballo, esquiando e incluso patinando. La discapacidad que se le diagnosticó al nacer nunca le ha limitado en ninguno de los ámbitos de la vida, y por eso continúa generando éxitos que nutren una carrera en donde no escatimó en talento, gracia y destreza vocal tanto dentro como fuera del estudio de grabación.