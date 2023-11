Descubre a Matteo, el hijo de Andrea Bocelli de 26 años que también es cantante

Su padre llena estadios y es una de las voces de la ópera más reconocidas a nivel internacional. Andrea Bocelli ha elevado la ópera a otra dimensión, acercándola al gran público y convirtiendo el bel canto en un género que puede mezclarse a la perfección con otros más modernos como el pop. El tenor tiene muy cerca a quien tomará el relevo de su talento pues uno de sus hijos, Matteo, de 26 años, sigue sus pasos. Nacido en 1997 fruto del primer matrimonio del artista con Enrica Cenzatti, su primera mujer, con quien tuvo otro hijo Amos (1995), Matteo ha grabado ya algunos duetos con su padre, con quien además ha actuado en diferentes escenarios.

Ha heredado la impresionante calidad vocal de su padre con quien protagonizó un actuación inolvidable en 2018 con el tema Fall on Me, que se convirtió en un auténtico éxito. Entonces tenía solo 18 años y pisó el escenario situado en el Coliseo de Roma en su primera vez en directo. Un debut inigualable. Ha grabado un single titulado Solo y una colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, Tu luz quedó (se hicieron además versiones en inglés, Until she’s gone e italiano Un attimo di te). Ha grabado además con Andrea un disco con temas navideños, los preferidos de Bocelli, en el que ha puesto también voz su hermana pequeña Virginia, de 10 años, nacida del segundo matrimonio del artista con Veronica Berti (se casaron en 2012).

“Es una gran emoción, un regalo que, en la madurez de la vida, reconozco que no esperaba recibir. Siempre he sentido admiración por aquellos padres que llevaban un negocio teniendo el privilegio de poder involucrar a sus hijos en la empresa familiar” dijo Bocelli en las páginas de ¡HOLA! acerca de lo que había supuesto para él grabar este álbum. “Matteo ya está muy avanzado en su propio estilo expresivo. Como es sabido, se está abriendo camino, demostrando cada día más —y en especial con los nuevos temas que ha publicado recientemente— que tiene talento y una personalidad y sensibilidad musical propias” comentó el artista acerca de su hijo.

Este estilo personal se ha plasmado en el álbum debut de Matteo, titulado con su nombre, que se estrenó en octubre. Se trata de doce canciones en inglés e italiano con colaboraciones (en composición y producción) de los hermanos Ed y Matthew Sheeran, el dúo italiano Parisi, Jesse Shatkin y Stuart Crichton, entre otros. El artista comenzó su primera gira de conciertos que arrancó en Berlín, Alemania, el 30 de septiembre, y recorrerá 10 países hasta diciembre, incluido Estados Unidos. Le sigue ya una legión de seguidores, como se puede ver en las imágenes que comparte en sus perfiles. En estos muestra, además de sus proyectos artísticos y la evolución de su carrera, algunas de sus aficiones como el deporte: esquí, buceo y andar en bicicleta por ejemplo. Muestra además algunos de los encuentros que protagoniza con artistas como Lionel Richie. No enseña demasiados detalles personales aunque sí se puede adivinar que está entusiasmado en esta etapa de su vida.