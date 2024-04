La emocionante actuación de Andrea Bocelli con su hijo en Viña del Mar

El tenor Andrea Bocelli ha sido la estrella internacional en la segunda noche del Festival de Villa del Mar, en Chile. El italiano estuvo acompañado en el escenario de 114 músicos, con una espectacular puesta en escena, con bailarines, violinistas solistas y una sorpresa inesperada: su hijo Matteo subió con su padre al escenario desde donde interpretaron un repertorio de canciones de estilos tan dispares como la música clásica y el pop, ante la sorpresa y el entusiasmo del público.

Descubre a Matteo, el hijo de Andrea Bocelli de 26 años que también es cantante

La 'Quinta Vergara' fue el lugar emblemático donde se celebró el festival. Lo que el público allí presente no esperaba era que iba disfrutar de la voz y la amplia sonrisa de Matteo Bocelli, el hijo del famoso cantante. Cuando los chilenos esperaban que Bocelli cerrara su actuación interpretando su célebre tema Vivo por ella, el artista sacó un as de la manga: la aparición de su hijo sobre el escenario.

Padre e hijo cantaron Fall on me, grabada en 2018. A continuación, Matteo interpretó dos temas más en solitario cerrando su intervención con 'Cuando, cuando, cuando'. El cantante, de 26 años, es el segundo hijo de Andrea Bocelli. Matteo tiene un hermano mayor, Amos, y una hermana menor, Virginia. Para terminar la espectacular e inesperada actuación, ambos hicieron una versión del Perfect de Ed Sheeran.

La apasionante vida de Andrea Bocelli: criado en una granja, con tres hijos de dos matrimonios y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood

Matteo, artista desde niño

Matteo nació en 1997 y es fruto del primer matrimonio del artista con Enrica Cenzatti, su primera mujer, con quien tuvo otro hijo Amos (1995), Matteo ha grabado algunos duetos con su padre, con quien además ha actuado en diferentes escenarios. Ha heredado la impresionante calidad vocal de su padre con quien ya protagonizó un actuación inolvidable en 2018 con el tema Fall on Me, que se convirtió en un auténtico éxito. Entonces tenía solo 18 años y pisó el escenario situado en el Coliseo de Roma en su primera vez en directo. Un debut inigualable. Ha grabado un single titulado Solo y una colaboración con el colombiano Sebastián Yatra, Tu luz quedó (se hicieron además versiones en inglés, Until she’s gone e italiano Un attimo di te). Ha grabado además con Andrea un disco con temas navideños, los preferidos de Bocelli, en el que ha puesto también voz su hermana pequeña Virginia, de 10 años, nacida del segundo matrimonio del artista con Veronica Berti (se casaron en 2012).