Conoce a Matteo Bocelli, el hijo de Andrea Bocelli que triunfa cantando con Sebastián Yatra

Tu luz quedó es una preciosa balada que vio la luz este viernes, un tema donde se ha producido un encuentro cultural y musical de alto alcance, que ha unido a dos grandes voces, la de Matteo Bocelli y Sebastián Yatra. Dicha canción se ha lanzado en tres versiones, en español, en inglés (Until She’s Gone) y en italiano (Un Attimo di Te), interpretadas de manera magistral por los vocalistas a los que acompañan el piano y las cuerdas. Matteo escribió el tema con Jez Ashurst y Emma Rohan, y Sebastián colaboró con el artista italiano en la letra en español. Matteo Bocelli, de 24 años, es hijo del conocido cantante italiano Andrea Bocelli. Al igual que su padre, ha desarrollado una gran pasión por la música, que le ha llevado a publicar ya varios trabajos. Ahora ha decidido unirse al exitoso artista colombiano para regalarnos una bonita canción que ya se ha convertido en la banda sonora de miles de personas.

De casta le viene al galgo, y como no podía ser de otra manera Matteo sintió desde pequeño el amor por la música. Su preparación empezó siendo muy pequeño ya que con tan solo 6 años se inició a tocar el piano. En 2015 comenzó a tomar clases con el mejor maestro que podía tener: su padre. Aunque después decidió ingresar en el Conservatorio de Lucca, en Italia, para formalizar ese aprendizaje y acreditarlo oficialmente. Siempre había acompañado a su progenitor al piano pero, por petición de su madre, Enrica Cenzatti, Andrea lo escuchó cantar y cayó rendido ante el talento de su hijo.

Con tan solo 18 años hizo su debut como tenor. Fue en el Teatro del Silenzio, un lugar con una gran significado para Matteo y su familia ya que se trata de un anfiteatro al aire libre ubicado en Lajatico, la ciudad natal de Andrea Bocelli, en la provincia de Pisa en la Toscana Italiana. Un lugar, del que es presidente honorífico, y que acoge un concierto del artista una vez cada mes de julio, mientras que el resto del año permanece en silencio. La presentación de Matteo fue por todo lo alto, ante 12.000 espectadores y juntos a dos grandes de la música como el barítono Leo Nucci y la soprano surcoreana Sumi Ju. También actuó en el Coliseo Romano interpretando piezas de Verdi.

Además de su talento musical, Matteo tiene un físico espectacular que llamó la atención de la firma americana Guess y que le llevó a protagonizar una campaña como modelo junto a la mismísima Jennifer Lopez, en 2017 para la temporada de otoño-invierno. Pero el joven tenía claro que quería abrirse camino en el mundo de la música y, un año después, daba a conocer sus propias canciones. Fue durante la inauguración de la Celebrity Figth Night, una gala benéfica organizada por su padre en el Claustro de la Basílica de Santa Croce en Florencia. Una noche que sin duda sería inolvidable para Matteo ya que fue un evento en el que Andrea Bocelli reunió a artistas de reconocida fama internacional como Elton John, Steve Tyler y Aida Garifullina, junto a los que Matteo tuvo la oportunidad de actuar. Ese mismo año Andrea Bocelli sacó su álbum titulado Sí, donde incluye un dueto con su hijo en el tema Fall on me dándole a conocer a través de su música.

El disco Sí encabezó la lista norteamericana Billboard 200 y la lista de álbumes oficiales del Reino Unido. Ambos interpretaron ese tema en el Madison Square Garden y en numerosos programas de televisión, incluidos los estadounidenses Dancing with the Stars, Good Morning America, Royal Family Variety Performance y Strictly Come Baile. Matteo siempre ha demostrado la admiración que siente por su progenitor: "Gracias a mi padre, la música siempre ha estado presnete en mi vida. Yo siempre lo he visto como un ejemplo a seguir, como un gran artista y sobre todo como un padre excepcional, lo admiro mucho por todo lo que ha logrado", decía recientemente en una entrevista con El Sol de México.

En 2019 cruzó el charco y se presentó por primera vez en solitario en América. Lo hizo en el concurso David Foster and Friends, donde trató de alzarse con el Premio Horatio Alger en Washington. Aunque no resultó ganador de la competención, su participación recibió grandes elogios por parte de la audiencia. Desde ese momento, su carrera musical despegó e hizo llegar su música a España y Canadá. Ese mismo año, asistió como invitado de lujo junto con la sobrina de la princesa Diana de Gales, Lady Kitty Spencer, a la gala organizada por la joyería Bvlgari y El Palacio de Hierro en la Ciudad de México. Mientras que Lady Kitty ofreció unas palabras para los asistentes, Bocelli los deleitó con un show musical.

Matteo también ha interpretado canciones para bandas sonoras de películas como Can You Feel The Love Tonight, de El Rey León y Fall On Me, de El Cascanueces y los cuatro reinos de Disney. El año pasado sacaba Solo, su primera canción en solitario como intérprete y compositor. En enero, le llegaba el turno a Close y ahora es Tu luz quedó, junto a Sebastián Yatra, el tema con el que está triunfando y sumando millones de reproducciones en streaming.

