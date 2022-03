De su estilo rompedor a su particular idioma: el regreso de Rosalía convertida en fenómeno mundial

Rosalia estrena nuevo álbum,'Motomami', su tercer trabajo discográfico, un nuevo y rompedor éxito a la altura de la estrella internacional en la que se ha convertido a sus veintinueve años. Bajo el sello de Columbia Records la cantante sorprende con nuevos temas como 'Saoko', 'Candy' o 'Bulerías'. Reguetón, balada, bachata, flamenco y copla en otra prometedora fusión de estilo propio e inconfundible con un lenguaje explícito y de código juvenil que a nadie va a dejar indiferente y que ya tuvo cinco millones de seguidorés en su primer anuncio. Así avisa con la letra a sus detractores: "Y aunque a mí me maldigan a mis espaldas, de cada puñalaíta saco mi rabia. Yo soy muy mía."

Más de diecinueve mil seguidores están ahora más pendientes que nunca de la que ya es sin duda todo un icono del mundo de la música, a la altura de los más grandes de la industria, siguiendo la estela de estrellas como Madonna, David Bowie, Björk o Marilyn Manson, que revolucionaron las listas con su peculiaridad. No se trata sólo de música, la puesta en escena ha sido clave también en el éxito de la cantante. Su peculiar manera de vestir, haciendo de cada aparición una performance y el cuidado que pone en cada uno de sus looks han contribuido a hacer de ella una estrella con sello propio.

Fiel al color rojo y las uñas imposibles que le dan marca, nunca deja de ser atrevida y rompedora, tanto con su música como con su atuendo. La última y más comentada de sus apariciones, fue en 'Saturday Night Live', con un modelo de la colección primavera/verano 2022 de Marc Jacobs que quedó bautizado por los seguidores de la cantante como “el edredón de Rosalía”.

También un nuevo lenguaje, descarado, explicito y hasta inventado con el que la catalana ha conquisado a un público que ha hecho ya suya su jerga de extrañas palabras como "tra tra", el jaleo flamecon de las bailaoras, que ha hecho suyo en las actuaciones, o "chucky", una expresión que utiliza para referirse a algo "con mucha energía" y que aprendió en Santo Domingo; o "pa´ti naki" (para ti nada), también ahora "Hentai", una palabra dibujada, con la que ella define la sensualidad y "a palé", otra expresión que ella misma ha acuñado para cuando quiere referirse a "hacer algo a lo grande".

Quién podría hoy imaginar que en sus comienzos, la catalana fue rechazada por desafinar en un concurso musical. Tenía tan sólo quince años cuando se presentó a ‘Tú sí que vales’ de Telecinco y allí con su guitarra regaló dos versiones: ‘Como un mar eterno’, un tema de Hanna y ‘Leave’ de Jojo. Fue Ángel Llácer, jurado del programa, quien le afeó la actuación por haber desafinado, sin embargo no pasó por alto su talento: "Creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo", así la despidió el mítico profesor de ‘Operación Triunfo’.

Hoy ha pasado de ser la musa del flamenco urbano a convertirse en toda una estrella internacional. El propio Obama la ha colocado en el puesto treinta y uno de sus canciones favoritas, Madonna intentó contratarla para celebrar su cumpleaños. Tampoco Almodóvar se ha resistido a colaborar con ella, de su mano se le abrieron las puertas de los Oscar con ‘Dolor y gloria’ en 2019.

Todo cambió en 2018, con 'El mal querer', un álbum multipremiado con el que brilló en los Grammy, Billboard y MTV European Music Awards. Desde entonces todo ha remado a favor para ella. Ha encabezado el cartel de casi todos los grandes festivales, desde Lollapalooza a BBK Live, pasando por Coachella, el Primavera Sound o Glastonbury. Ahora, feliz al lado del también artista Rauw Alejandro, con el que empezó a salir el verano pasado en Los Ángeles, Rosalía vuelve a romper las listas con "Motomani".

Y todo sin perder la humildad, en su última aparición televisiva en el hormiguero hemos podido ver como la artista, caracterizada con unas gafas y nariz postiza, se ponía una peluca rubia para ejercer de reportera del programa y preguntar por ella misma a pie de calle. con gran sentido del humor fue encajando con sonrisas cada una de las críticas que recibió cara a cara, de gente de todas las edades.

Según confesó la artista en el programa, no está teniendo ningún problema a la hora de gestionar la fama: “No me tomo muy en serio la fama. Sigo haciendo las mismas cosas de antes. Hay cosas que no quiero que cambien nunca. Volver a mi pueblo, volver a ver mis amigos, ir a por el pan, cosas que me relajan muchísimo". Y es que, aunque fusiona y rompe sigue reivindicando su tierra.

