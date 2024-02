Cayetana Guillén Cuervo desvela el terrible episodio que vivió en su infancia

Cayetana Guillén Cuervo ha desvelado en el documental Mapa a Pandataria, que se puede ver gratis en Caixaforum+, que fue víctima de abusos sexuales en su infancia. "Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años. Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos no estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años”, cuenta la actriz y presentadora. "No había vuelto a hablar de esto nunca en la vida. Me acuerdo clarísimamente; de aquella edad, es de lo que mejor me acuerdo. Tengo el plano, no contraplano de él, del grupo y de lo que pasó", añade.

La presidenta de la Academia de Artes Escénicas ha decidido compartir por primera vez este terrible episodio de su vida tras escuchar las historias personales del resto de protagonistas del documental, que son los mismos que interpretan la obra de teatro Pandataria, que se estrenó en el último Festival de Mérida y el 14 de febrero llega a los Teatros del Canal. "Sin dramas, está contado en un contexto de creación y nada más, no se puede sacar de ahí, no es bandera de nada. Son emociones que hay que compartir en ese momento y en ese contexto. No tiene tampoco más importancia", ha dicho a Europa Press tras la presentación de este proyecto tan personal. Con su testimonio, lo único que buscaba la actriz es ser justa con todos sus compañeros. "Todos hemos contado nuestras vidas", ha insistido.

Al margen de esta dolorosa confesión, Cayetana se siente muy satisfecha con el resultado final de este trabajo. "Hemos tardado mucho en poner en pie y estamos muy contentos, ha gustado mucho y estoy muy feliz. Pandataria es un proyecto de solidaridad, de amor, de complicidad, de equipo y Mapa a Pandataria cuenta la historia de cada uno de nosotros", ha explicado.

Al estreno de Mapa a Pandataria acudieron numerosos familiares y amigos de la actriz, como Fernando y Natalia Guillén Cuervo y los actores Álvaro Morte y Fernando Tejero. "Me parece un acto muy valiente. Simplemente hay que dejarlo para el contexto que han querido contarlo. Es importante que veamos el documental y que veamos la función y alejarnos de las declaraciones personales y respetar el contexto en que Cayetana y su equipo han querido contarlo", ha dicho a Europa Press el hermano de Cayetana.

Álvaro Morte, por su parte, ha declarado tras la proyección. "Es algo que nos ha sorprendido a todos escucharlo, yo desde luego no lo sabía, y lo terrible es, que como ella dice en el documental, que nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de abuso, es terrible". Según su opinión, "es necesario" hablar sobre ello, "pero hay que poner el terreno fácil para que lo puedan hacer, hay veces que no es nada fácil, ojalá las cosas vayan mejorado por momento parece que vamos hacia atrás y eso es también terrible, ojalá proyectos como Pandataria nos ayuden a avanzar en ese camino".